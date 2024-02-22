Жареный картофель по-испански: приготовьте тортилью – это блюдо удивит вас простотой и вкусом

Если хотите приготовить что-то из картофеля, но драники или обычная жареная вам надоели, попробуйте тортилью. Ее вкус вас удивит.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тортилью можно есть и холодной, и горячей. Также можете добавить к ней грибы, если они есть.

Стоит попробовать Котлеты «Выручайка»: готовим из мяса и картофеля

Испанская тортилья

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 750 граммов почищенного картофеля;

– 1 большая луковица;

– 7 яиц;

– масло для жарки;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте тоненькими слайсами картофель. Нагрейте сковороду с маслом, добавьте порезанный картофель и жарьте на среднем огне, помешивая. Картофель должен быть прозрачный и готовый, но почти не поджаренный. На это может уйти минут 15 – 17. Добавьте тонко нарезанный лук и посолите. Томите еще минут 7 – 10. Далее переложите картофель на сито, чтобы стекло лишнее масло. Отдельно взбейте вилкой 7 крупных яиц, поперчите и посолите. Верните картофель на сковороду и залейте яйцами. Готовьте минут 10 под крышкой на медленном огне. Затем возьмите плоскую большую тарелку и переверните на нее сковороду с картофелем. Далее с тарелки переложите ее обратно в сковороду сырой стороной. Готовьте еще минут 7 – 9 на медленном огне.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние.