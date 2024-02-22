ГлавнаяРецептыЖареный картофель по-испански: приготовьте тортилью – это блюдо удивит вас простотой и вкусом Жареный картофель по-испански: приготовьте тортилью – это блюдо удивит вас простотой и вкусом На чтение: 1 минута Если хотите приготовить что-то из картофеля, но драники или обычная жареная вам надоели, попробуйте тортилью. Ее вкус вас удивит. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тортилью можно есть и холодной, и горячей. Также можете добавить к ней грибы, если они есть. Стоит попробовать Котлеты «Выручайка»: готовим из мяса и картофеля Испанская тортилья Время: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 750 граммов почищенного картофеля; – 1 большая луковица; – 7 яиц; – масло для жарки; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте тоненькими слайсами картофель. Нагрейте сковороду с маслом, добавьте порезанный картофель и жарьте на среднем огне, помешивая. Картофель должен быть прозрачный и готовый, но почти не поджаренный. На это может уйти минут 15 – 17. Добавьте тонко нарезанный лук и посолите. Томите еще минут 7 – 10. Далее переложите картофель на сито, чтобы стекло лишнее масло. Отдельно взбейте вилкой 7 крупных яиц, поперчите и посолите. Верните картофель на сковороду и залейте яйцами. Готовьте минут 10 под крышкой на медленном огне. Затем возьмите плоскую большую тарелку и переверните на нее сковороду с картофелем. Далее с тарелки переложите ее обратно в сковороду сырой стороной. Готовьте еще минут 7 – 9 на медленном огне. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние. Поделитесь с друзьями