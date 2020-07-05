Категорирование помещений. Монтаж пожарной сигнализации

Пожар до сих пор является одним из самых опасных и разрушительных бедствий. Человечество постоянно совершенствует и разрабатывает различные способы борьбы с этим явлением. Однако, не смотря на развитие современных технологий пожаротушения, самыми действенными способами является профилактика и предупреждение пожароопасных ситуаций. Наиболее эффективным решением осуществлять профилактику и предупреждать пожары является установка систем пожарной автоматики. Важно сделать категорирование помещений чтобы можно было понимать, что и где происходит.

Данные системы с помощью специальных датчиков определяют факт и место возгорания, оповещают пользователей системы о пожаре и автоматически приступают к тушению с помощью специальных газов, воды или порошков. Таким образом, пожарная автоматика состоит из трех основных частей – системы пожарной сигнализации, системы оповещения и автоматической системы пожаротушения. Современные технологии позволяют использовать данные подсистемы отдельно друг от друга, а также в комплексе. Так монтаж пожарной сигнализации является наиболее популярным средством по профилактики возгораний, как в частных домах, так и общественных зданиях.

Новые разработки в области пожарной сигнализации связаны с уменьшением времени обнаружения внештатных ситуаций, а также с определением точного места возгорания и отображения места ЧП на интерактивном плане объекта. Пожарные датчики размещаются в каждом помещении и соединяются с центральным контроллером посредством общей шины данных и адресной шины. Расположение каждого датчика отмечено на плане объекта. Его состояние в режиме реального времени отражается в системе. Адресные пожарные сигнализации, способные определять место возгорания, применяются на крупных объектах промышленности, в общественных зданиях, а также многоквартирных жилых домах.

После определения очага возгорания вместе с началом оперативного автоматического тушения необходимо оповестить население и начать эвакуацию людей с места происшествия. Главная задача доступно и кратко донести до пострадавших информацию о месте пожара, о способах и путях эвакуации. Помимо визуального оповещения для этого используют речевое оповещение о пожаре. Использования систем речевого оповещения позволяет избежать паники во время эвакуации. Работа системы оповещения запускается автоматически по сигналу от сигнализации или в ручном режиме по команде оператора. При интеграции устройств оповещения и сигнализации для их управления используют один контроллер.

Современные системы пожарной безопасности позволяют свести риск возгорания до минимума. Система сигнализации определяет пожар на ранней стадии возгорания и информирует о месте происшествия. Речевое и визуальное оповещение позволяет произвести грамотную и оперативную эвакуацию, системы автоматического пожаротушения способна справиться с небольшими возгораниями еще до приезда пожарной команды.