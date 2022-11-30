Керченский полуостров — место с уникальной историей

На крайнем востоке Крыма, с самой же восточной точкой полуострова – мысом Фонарь, – лежит не самая известная, но важная его часть – Керченский полуостров. Мыс Фонарь как бы «освещает» то место, где Керченским проливом соединяются два моря – Черное и Азовское. С запада на восток полуостров тянется на 100 км, а с юга на север – ровно наполовину меньше. Береговая 300-километровая линия образована с юга Черным морем, с востока – Керченским проливом, а с севера – Азовским морем. Охваченное таким образом с трех сторон водами, это место заслуживает названия полуострова по определению. Также интересным вам станет блог для мужчин http://nivanews.ru/.

Соединяясь же с самим Крымским полуостровом (посредством 17-километрового Акмонайского перешейка), уточняется как полуостров второго порядка. Вы будете смеяться, но у этого Керченского полуострова есть еще и свои полуострова – Казантипский (более известный как мыс Казантип) и Арабатский (или Арабатская Стрелка).

Один имеет форму круга и со всех сторон омывается водами Азовского моря, соединяясь небольшим перешейком с сушей, а другой, длинный, как хвост, по одну сторону «хвоста» омыт также Азовским морем, а по другую – Гнилым морем, или Сивашем. Грамотно говоря, это уже полуострова третьего порядка. Вот такая «история с географией»: у одного полуострова был собственный полуостров, да не простой, а еще и со своими полуостровами…

С ландшафтной точки зрения Керченский полуостров представляет собой холмистую равнину с Приазовским и Парпачским гребнями высотой не более 200м. Вдоль побережья имеется около 30 соленых озер, а среди гребней расположились грязевые сопки (более 30 из них – действующие) с сопочными полями вокруг – полями натекшей и застывшей, как лава, грязи. Вместо магмы из них выбрасывается грязь, в основном состоящая из глины. Размер кратера некоторых вулканов 15-20м. Периодически грязь пузырится, лопается и в атмосферу выделяется газ, в котором содержатся метан, азот и другие соединения. Нередки и грязевые фонтаны, высотой до 10-15м; грязь не горячая, не выше +20С, но ни в коем случае нельзя подходить к краям кратера, так как под кажущейся твердой коркой лежит жидкая грязь, в которой можно просто исчезнуть.

Но как-то уж так сложилось, что места эти были всегда лишены курортного внимания, то ли из-за значительной удаленности от Симферополя (сообщение есть, как автобусное, так и железнодорожное), то ли из-за своеобразия природы и климата – в основном это степи с северо-восточными ветрами и климатом более континентальным, чем на юге.

Эта часть Крыма только начинает развиваться, и потенциал для этого есть. Прежде всего, это интереснейшая история этих мест, уходящая глубоко в древние эпохи, ведь главный город Керченского полуострова — Пантикапей (современная Керчь) был основан еще в IV-V веках до нашей эры и на протяжении 9 веков был столицей самого могущественного в Крыму Боспорского государства. Это один из самых древних городов мира (по возрасту соперничает с самим Римом!). На территории города и его окрестностей множество интересных археологических раскопок. Самые посещаемые из них: мощная крепость Керчь на мысе Ак-Бурун (с полукилометровым туннелем «Тотлебен» для любителей экстрима); изящная, как игрушка, крепость Эни-Кале – бывшая турецкая, расположенная в самом узком месте Керченского пролива; Царский курган – усыпальница одного из боспорских царей – шедевр античного зодчества; там же, рядом, находятся знаменитые Аджимушкайские каменоломни.

Кроме того, полуостров просто изобилует бальнео-грязевыми ресурсами: чокракские и булганакские лечебные грязи, минеральные источники, рапные озера. Прекрасные песчаные пляжи Арабатской стрелки, множество живописных бухт, соленый Сиваш и «малосольный» Азов, заповедная целинно-приморская растительность, огромное количество видов птиц (разрабатываются специальные экскурсии в заповедники и заказники полуострова).

А теперь немного подробнее. На северо-западе Керченского полуострова находится довольно известный мыс Казантип (106м над уровнем моря), который сам же является Казантипским полуостровом, омываемым Азовским морем и его заливами: с запада- Арабатским, а с востока – Казантипским. Вдоль его скалистых берегов ожерельем располагаются многочисленные миниатюрные мыски и бухточки. Берега в основном обрывистые с многочисленными гротами, арочными сводами, сифонами (многие носят причудливые местные названия: Орел, Белый Камень, Верблюд, Погонщик и др.). Слово «казантип» тюркского происхождения и означает «дно котла». В центре Казантипского полуострова находится котловина – «казан». Такая его форма обусловлена его необычным происхождением – он образован морским кольцевым рифом. Вероятно, когда-то он сам был островком с морской лагуной внутри. Морская вода из-за небольшой глубины нагревается рано, уже в конце мая, а значит и купальный сезон открывается здесь раньше всех в Крыму. В скалистых бухтах всегда можно найти тень и даже источники питьевой воды – просто райские места. Однако ученые установили довольно высокую степень сейсмичности этого региона (возможность землетрясений силой до 9 баллов!), поэтому в 1988г. было прекращено строительство атомной электростанции в пос.Щелкино неподалеку от Казантипа.

И слава Богу, что отбились! Так потом новая напасть – печально известный «отрыв-фестиваль Казантип»… Да нельзя никак тут такое устраивать! Места это заповедные: здесь произрастает более 60% всей флоры Керченского полуострова, а в дополнение еще и 55 видов крупных водорослей, обитающих в прибрежных водах; гнездится множество редких околоводных видов птиц, среди которых – серебристая чайка, огарь, пеганка, черноголовый хохотун, большой и хохлатый бакланы; энтомологи с удовольствием отмечают наличие таких интересных насекомых, как богомол, цикада, махаон, а также редких в Крыму и опасных пауков – сольпугу, каракурта и тарантула; кроме того, это район нереста камбалы, бычков, хамсы, место нагула осетровых, кефалей и других рыб. Кстати сказать, более ста видов перелетных и гнездящихся водоплавающих птиц ежегодно регистрируется в Астанинских плавнях Керченского полуострова – это тоже особые места, поросшие тростником и рогозом земноводные урочища сменяются солеными озерцами (их 6). Песчаные пляжи, целебные грязи, минеральные источники этих мест еще ждут своего достойного цивилизованного развития.

Еще один мыс Керченского полуострова (южный) – мыс Опук. Это тоже заповедник, вместе с горами Опук (184м), Острая (88м) и Приозерная (45м), Кояшским соленым озером и морскими островами-скалами Элькенкая («Камни-корабли»). Места эти удивительные и сильнее, чем Максимилиан Волошин (поэт и художник, живший в Крыму сравнительно недалеко – в Коктебеле) их, пожалуй, никто не представлял. Вот как он писал о горе Опук: «Ее плоскогорья изъедены узкими щелями, напоминающими трещины ледников. В них пахнет зверем. Морские заливы кишат змеями (не иначе это о безобидных морских ужах – р.а.). Каждый шаг отдается глухо и гулко, как в пещере. Гроты, выветренные сквозняками по углам обрывов, подражают своей внутренней отделкой сталактитам. Широкие каменные лестницы посреди скалистых ущелий, с двух сторон ограниченные пропастями, кажется, попираются невидимыми ступнями Эвридики. И хребты, осыпавшиеся как бы от землетрясения, и долины, подобные Иосафатовой в День Суда, и поляны, поросшие тонкой нагорной травой, и ступени, ведущие а Аид, – все это тесно и беспорядочно жмется друг к другу. И это чрезмерное разнообразие так однотонно, что, пройдя десяток шагов, чувствуешь себя безнадежно заблудившимся в этих безысходных лабиринтах». Кстати, что до Аида – царства мертвых – оно предположительно здесь и указывалось древними авторами. У западного подножия горы сохранились развалины древнегреческого города Киммерик.

На крайнем северо-западе района к Керченскому полуострову примыкает еще один полуостров третьего порядка – Арабатская Стрелка – вытянутая на 113 км и очень узкая (всего до 8км шириной) песчаная коса. Так она и тянется почти до самого Геническа, расположенного уже на материке. Стрелка эта довольно молодая: около тысячи лет назад на ее месте среди моря пролегала цепочка островков и постепенно среди мелководья была намыта песчаная коса (бар), отделившая от Азовского моря Сивашскую лагуну. Весьма примечательно то, что по обе стороны от Арабатской стрелки обособились резко разносоленые водоемы: опресненное Азовское море и сильно соленый Сиваш, (Гнилое море в 15-20 раз солонее моря Азовского). Не удивительно, что здесь сложился и своеобразный природный комплекс со своей особой флорой и фауной (охраняемой, между прочим, государством в рамках созданного заказника). К счастью, еще пока сохранились некоторые запасы ценного лекарственного растения – солодки. Когда-то о ее обильном произрастании в этих местах сообщал античный ученый, отец ботаники Теофраст (тогда ее называли «скифской травой»).

Остановимся подробнее и на таких характерных для Керченского холмогорья природопроявлениях, как грязевые вулканы (сальзы). Это связано с особенностями геологического строения этого района. Периодически грязевые вулканы, «корни» которых уходят на глубину до нескольких километров, под напором подземных газов выбрасывают на поверхность разжиженную грязь, выносящую с водами щелочного типа фтор, бром, йод, бор, барий, литий, фосфор, мышьяк и даже ртуть. Излившаяся «грязь» разливается миллионами тонн во все стороны от кратера, образуя целые диковинные поля.

Самый большой грязевой вулкан – Джаутепе – памятник природы с 1964г. Находится близ села с редким названием Вулкановка и расположен на Юго-западной равнине Керченского полуострова. Высота сопки над уровнем моря – 119м. Над окружающей же местностью она возвышается на 60м и хорошо видна издалека. Горючие газы в основном состоят из метана. Периодически поднимаясь из недр земли, они выталкивают на поверхность разжиженную глинистую массу – сопочную грязь. Не случайно название сопки – его можно перевести, как «истекающая вершина». Предполагается, что Джаутепе возник в период большого извержения в XVII-XVIIIвв. Тогда даже было разрушено село, находившееся на западном склоне вулкана. Исключительным по объему выброшенной грязи было следующее извержение – в 1909г. Тогда излился грязевой поток длиной 330м и 20-30м шириной! Еще более значительным было извержение этого вулкана 18 марта 1914г. Извержения Джаутепе случались и в последующие годы – в 1925, 27, 37гг. Нужно сказать, что путешествовать по грязесопочным урочищам не только физически трудно из-за характерной изрезанности почв, но и рискованно – можно провалиться в один из «карманов» с грязью.

Кроме Джаутепе, на полуострове есть еще три заповеданных грязевых вулкана с собственными именами: сопки имени академиков-исследователей природы Крыма Н.Андрусова, В.Вернадского и В.Обручева. Все они находятся в восьми километрах к северу от Керчи, у села Бондаренково, и входят в состав Булганакского грязевулканического очага. К примеру, грязевая сопка им.В.Вернадского имеет вид небольшого грязевого озера (7кв.м.). А сам ученый, обследовав со своими помощниками более 20 сопок этого района в начале ХХв., открыл бор, который стали успешно использовать для повышения прочности стали, некоторых пластмасс, в полупроводниковых материалах, а также позднее, в целях регулировки стержней ядерных реакторов. Грязевая сопка им.В.Обручева –самая южная из сопок Булганакского очага – называется очень выразительно: «Лунная дорога». И это очень подходит академику Обручеву, ведь он был еще и фантастом… Высота сопки 20м, и на ее вершине несколько газо- и грязевыделяющих грифонов.

На противоположной южной стороне Керченского полуострова, на берегу Черного моря, расположен уникальный геологический памятник природы – мыс Чауда. Его географические координаты: 45гр.с.ш. и 35,5гр.в.д. Именно через эту точку пролегает середина северного полушария Земли (отсюда ровно по 5 000 км как до экватора, так и до северного полюса!). Мыс расположен у восточной окраины Феодосийского залива, а неподалеку от него археологами раскопано древнее городище Казека.

Ну что же, остается только всем, кто не бывал – побывать и все увидеть своими глазами!

Автор: Юлия Самарина.