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Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

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Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

Хачапури — это достояние грузинской кухни. Далеко от этой страны в разных европейских государствах и в странах Азии знают о таком интересном блюде, как хачапури.

Многие стараются приготовить хачапури самостоятельно. Однако, с настоящим грузинским блюдом самодельные лепешки, к сожалению, не сравнятся. Это определенный вид выпечки, традиционный для Грузии. По этой причине лучше, чем грузины, хачапури никто не приготовит.

Можно сделать обычные творожные лепешки. Они будут напоминать слегка вкус хачапури. Но, при этом готовятся быстрее и легче.

Ингредиенты для творожные лепешек:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — ст.л.;
  • растительное масло — 4 ст.л.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — ч.л.;
  • сыр — 300 г;
  • кинза — пучок;
  • сливочное масло — 60 г.

Приготовление творожных лепешек:

В творог разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем до однородности. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем сыпучие продукты в творожную массу частями.

Замешиваем тесто, вымешиваем колобок руками.

Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

Делим тесто на две равные части, раскатываем каждую в большую толстую лепешку.

Натираем на крупной терке сыр, выкладываем на лепешки.

Шинкуем мелко кинзу, добавляем поверх сырного слоя.

Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

Туда же кладем по кусочку сливочного масла.

Запечатываем будто в мешочек начинку в тесто, раскатываем в лепешку каждый мешочек.

Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

Выкладываем лепешки на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем лепешки взбитым яйцом, посыпаем верхушку лепешек сыром.

Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

Выпекаем лепешки при 180 градусах 25 минут.

Вкуснее настоящих Хачапури. Творожная лепёшка буквально за 5 минут и тесто без дрожжей

В итоге мы имеем вкусные ароматные лепешки из творога. Сырная начинка будет отличным дополнением для этих лепешек.

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