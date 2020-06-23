Кипр: кризис и недвижимость

Кризис европейской экономики сильно тронул Кипр, и в результате появилась плохая ситуация с банками. Но как это мероприятие будет влиять на кипрскую недвижимость?

Банки Кипра не работали с 16 до 28 марта после возникновения информации о 10 процентном налоге на вклады, изготовленные на острове. Налог сначала хотели собрать со всех инвесторов, однако это не понравилось здешним и российским населению. Этот страх был обоснован тем, что у большинства россиян на Кипре есть 1/3 часть вкладов, однако без офшорских счётов, доля которых тоже большая. В результате власти решили не облагать налогом вклады менее 100000 евро. После того, как банки начали собственную работу, были заблокирована возможность снятия денег со счётов, что сразу бы случилось. Как полагают аналитики, жители Кипра хранили бы деньги дома, а зарубежные инвесторы перевели бы собственные деньги в Прибалтику. По этой причине правительством было дано разрешение снимать 300 евро в день. Частным лицам за границу можно вывести только 1 тыс. Евро, а самая крупная сумма, которые смогут потратить хозяева карт банков Кипра, равна 5 тыс. Евро. 28 марта власти объявили о действии ограничений 4 дня, но потом они будут сняты частично. А если ыв хотите купить недвижимость на Кипре, переходите на сайт здесь

Как же эти события влияют на кипрскую недвижимость?

Высокого спроса на квартиры и дома острова нет, в результате мало желающих купить недвижимость обращайтесь в агентства недвижимости за рубежем в москве, и ее продавать тяжело. Как отметил Игорь Индриксонс, работающий руководящим инвестициями в недвижимость, начав с 2010 года недвижимость на Кипре приобретают по большей части жители бывших советских республик. В 2007 году 70 – 75 процентов потребителей недвижимости на Кипре были выходцами стран Западной Европы, преимущественно из Англии, а 25–30 процентов были жителями России и СНГ. С 2008 года кол-во людей, которые живут в странах постсоветского пространства и купивших недвижимость на Кипре увеличилась до 80 процентов. Российские потребители разделяют на 3 категории. Это люди, приобретающие недвижимость стоимостью до 100–150 тыс. евро, потребители, у которых бюджет около 500–700 тыс. евро, и богатые клиенты, имеющие безграничный бюджет. Рынок недвижимого имущества на Кипре увеличивался за счёт богатейших потребителей.

В текущей обстановке мало кто захочет покупать недвижимость на Кипре в ближайшем будущем, но рынок не потерпит поражение. Как считает консалтинговый портал Indriksons. ru, при помощи недвижимого рынка можно обезопасить капиталы острова. В результате данных событий со вкладами, жители Кипра поймут, что наиболее целесообразно деньги вкладывать в недвижимость. И это убережет их вклады от кризисов и инфляции.