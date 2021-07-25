Кирпич и строительные блоки для вашего дома

Газобетонные блоки для строительства дома

Газобетонный блок представляет собой строительный компонент, который выполняется из поризованного бетона и используется для устройства наружных, внутренних стен в зданиях. По классификации, в зависимости от условий твердения, газоблоки бывают двух видов:

Автоклавные. Твердеют только в насыщенной парами среде. Неавтоклавные. Такие блоки твердеют в естественных условиях.

Помимо этого, по способу парообразования они могут быть либо газобетонными, либо пенобетонными.

Газобетон в большинстве случаев изготавливается при помощи автоклавного твердения. В состав смеси входит цементно-песчаная смесь, известь, вода и пудра алюминиевая. Технологическая схема изготовления подразумевает под собой помол сырья в сухом и мокром виде, приготовление смеси, а также формование больших массивов, которые в дальнейшем будут разрезаться на отдельные элементы. После этого обычно производится влажная обработка, и продукция сразу выходит с максимальной прочностью. Узнать цену газоблоков вы можете на сайте https://budmashpostach.ua/.

Газобетон, из которого изготавливается блоки, это легкий материал, который подвергается сверлению, распилу, строганию. В него очень легко забивать гвозди и различные скобы. Благодаря тому, что пористость превышает 80%, газоблок можно назвать лучшим объединением свойств древесины и кирпича. При помощи него вы сможете возводить дома как для отдыха, так и для постоянного жилья.

Чтобы подобрать нужный материал, вам потребуется приобрести необходимые знания и при этом запастись некоторыми навыками. Вам потребуется знать климат, экономические возможности, архитектурные решения и различные технические показатели.

Одним из важных факторов является экологичность. При производстве используется лишь природное сырье, и уступает газобетонный блок только лишь натуральной древесине. Если говорить о достоинствах газобетонного блока, то среди них можно отметить следующие:

Газобетонный блок не выделяет токсичные вещества. Долговечность может составлять более 100 лет. Прочность газоблока увеличивается при тепловой обработке. Хорошие теплозащитные свойства. При этом вы сможете отказать полностью от теплоизоляции и снизить свои расходы на стройку. Газоблок негорючий.

Благодаря всем имеющимся достоинствам, а также приемлемой стоимости, вы сможете построить дом быстро и даже самостоятельно. Приобрести газоблоки можно через интернет, либо через обыкновенные магазины.