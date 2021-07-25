Кирпич и строительные блоки для вашего дома

По
Евгений
-
0
40
Кирпич и строительные блоки для вашего дома

Газобетонные блоки для строительства дома

Газобетонный блок представляет собой строительный компонент, который выполняется из поризованного бетона и используется для устройства наружных, внутренних стен в зданиях. По классификации, в зависимости от условий твердения, газоблоки бывают двух видов: 

  1. Автоклавные. Твердеют только в насыщенной парами среде. 
  2. Неавтоклавные. Такие блоки твердеют в естественных условиях. 

Помимо этого, по способу парообразования они могут быть либо газобетонными, либо пенобетонными. 

Газобетон в большинстве случаев изготавливается при помощи автоклавного твердения. В состав смеси входит цементно-песчаная смесь, известь, вода и пудра алюминиевая. Технологическая схема изготовления подразумевает под собой помол сырья в сухом и мокром виде, приготовление смеси, а также формование больших массивов, которые в дальнейшем будут разрезаться на отдельные элементы. После этого обычно производится влажная обработка, и продукция сразу выходит с максимальной прочностью. Узнать цену газоблоков вы можете на сайте https://budmashpostach.ua/.

Газобетон, из которого изготавливается блоки, это легкий материал, который подвергается сверлению, распилу, строганию. В него очень легко забивать гвозди и различные скобы. Благодаря тому, что пористость превышает 80%, газоблок можно назвать лучшим объединением свойств древесины и кирпича. При помощи него вы сможете возводить дома как для отдыха, так и для постоянного жилья. 

Чтобы подобрать нужный материал, вам потребуется приобрести необходимые знания и при этом запастись некоторыми навыками. Вам потребуется знать климат, экономические возможности, архитектурные решения и различные технические показатели. 

Одним из важных факторов является экологичность. При производстве используется лишь природное сырье, и уступает газобетонный блок только лишь натуральной древесине. Если говорить о достоинствах газобетонного блока, то среди них можно отметить следующие: 

  1. Газобетонный блок не выделяет токсичные вещества. 
  2. Долговечность может составлять более 100 лет. 
  3. Прочность газоблока увеличивается при тепловой обработке. 
  4. Хорошие теплозащитные свойства. При этом вы сможете отказать полностью от теплоизоляции и снизить свои расходы на стройку. 
  5. Газоблок негорючий. 

Благодаря всем имеющимся достоинствам, а также приемлемой стоимости, вы сможете построить дом быстро и даже самостоятельно. Приобрести газоблоки можно через интернет, либо через обыкновенные магазины.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА