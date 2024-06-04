Когда гости уже на пороге. Малосольные огурцы с помидорами за 3 минуты

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Малосольные огурцы популярны не только в России, но и в других странах бывшего СССР: Украине, Беларуси, Казахстане.
Также малосольные огурцы могут быть известны и в некоторых других европейских странах, где есть диаспоры выходцев из бывшего Советского Союза. Например, малосольные огурцы и помидоры встречаются в “русских магазинах”. Это небольшие продуктовые магазины, которые есть в Нью-Йорке, Токио, Берлине и других больших городах Азии и Европы.
Причем, малосольные огурцы пользуются популярностью не только у русского населения. Этот продукт интересует даже иностранцев.
Расскажем, как дома сделать вкусные малосольные огурцы с помидорами.
Ингредиенты:
- Огурцы — 700 г;
- Помидор — 500 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Укроп — пучок;
- Растительное масло — 4 ст.л.;
- Уксус (25%) — 1 ст.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Чёрный перец — ½ ч.л.;
- Чили — ½ ч.л.;
- Соль — ⅓ ч.л.
Приготовление малосольных огурцов и помидор:
Нарезаем надвое вдоль огурцы, режем дольками помидор. Шинкуем укроп и чеснок. Отправляем огурцы, помидор, укроп и чеснок в целлофановый пакет.
В пакет высыпаем сахар, черный перец, чили и соль, вливаем растительное масло и уксус. Закрываем пакет и тщательно перемешиваем все овощи и специи.
Оставляем закрытый пакет минимум на 2 часа в холодильнике.
Эта закуска отлично подходит для шашлыка, для мясных блюд. Получаются хрустящие и в меру соленые огурцы с помидорами.