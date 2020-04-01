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Все больше и больше людей ценят медленный ритм жизни в сельской местности — так называемую «медленную жизнь», где спешка жизни в городе превращается в покой и тишину, а бетонный лес в мегаполисах — в прекрасный вид из-за окна. Для многих решение построить дом — их собственные четыре угла — было лучшим выбором в жизни, и они не вернулись бы к жизни в многоквартирном доме или квартире просто так. А если вас интересуют дома под ключ в Казани, переходите на сайт sk-ed.ru.

Мы строим дом под нами и хотим, чтобы он полностью соответствовал нашим ожиданиям. Дом должен обеспечить нам безопасность, комфорт, тепло и стабильность. Одни решают построить прочный и массивный кирпичный дом, другие полагаются на очаровательный и экологичный деревянный дом. Какой тип конструкции выбрать? Каркасный дом или кирпичный дом? Какой дом дешевле — деревянный или кирпичный?

Деревянный или кирпичный дом? Виды домов

Как деревянные, так и каменные дома делятся на разные типы в зависимости от материала и способа строительства.

Можно возводить традиционные кирпичные дома, в том числе: кирпичные, керамические или ячеисто-бетонные. После заливки фундаментов и закрепления их, стены дома укладываются мокрой технологией с использованием раствора. Стены могут быть одно-, двух- или трехслойными, от нас зависит, насколько сильно мы хотим заставить стены замолчать и утеплить.

Решив построить дом полностью из дерева, мы можем выбрать две технологии: каркасный или бревенчатый. Первый тип дома, обычно называемый канадским, состоит в привозе деревянных конструкций. Такие дома строятся эффективно и быстро, так как строительная площадка состоит из готовых модулей, которые ранее были должным образом подготовлены на заводе. Бревенчатый дом состоит из массивных, толстых стволов (обычно еловых или сосновых), которые высушиваются, закрепляются, а затем обрабатываются таким образом, чтобы каждый элемент вписывался в другой. Поэтому это самый дорогой вариант строительства дома, так как каждое бревно должно быть закончено вручную.

Каковы сильные стороны таких домов? Прежде всего, кирпичные дома — это долговечные здания, дающие ощущение безопасности и принадлежности. Кирпичные дома часто строят исходя из предположения, что они будут служить нескольким поколениям.

По сравнению с этим деревянным домом, стоимость кирпичного дома значительно ниже. Древесина хорошего качества является гораздо более дорогим сырьем. Кроме того, кирпичные дома являются проверенным видом строительства, на рынке существует множество строительных компаний, имеющих опыт в строительстве кирпичных домов. Другое дело, когда речь идет о деревянных домах, где мы должны быть уверены в профессионализме компании.

Еще одной особенностью кирпичных домов, которая сильно работает на пользу этой конструкции, является отличная акустика. Прочные стены способны останавливать звуки, исходящие снаружи, что важно, если мы планируем построить дом рядом с оживленной дорогой.

Благодаря использованию материала с хорошими изоляционными параметрами кирпичный дом сохраняет тепло, а его стены медленно охлаждаются.

Кирпичный дом — хорошая инвестиция. Такая недвижимость имеет высокую стоимость, и проблем с продажами в будущем не должно быть. Для сравнения, деревянные дома не привлекательны на рынке недвижимости, и продать их иногда невозможно.

Кирпичные дома — дефекты

По сравнению с домом из дерева, классический кирпичный дом менее дружелюбен к человеку. При строительстве такого дома необходимо следить за тем, чтобы используемое сырье было высокого качества, поступало из проверенных источников и имело соответствующие разрешения. Дом, построенный из некачественных материалов, может выделять вредные вещества, повышая тем самым риск заболевания его обитателей. Самое дешевое сырье может иметь высокий уровень радиоактивности, что может отрицательно сказаться на здоровье нашей семьи.

Традиционный дом — в отличие от деревянного — должен иметь гораздо более прочный фундамент. Тяжелая кирпичная конструкция должна стоять на прочном фундаменте. Подготовка грунта под фундамент и укладка бетона может занять много времени.

Еще одним недостатком кирпичного дома является характер строительства. Строительство такого дома — довольно сложный и длительный процесс, зачастую зависящий от погодных условий. Строительство кирпичного дома часто растягивается во времени, и дата нашего переезда переносится на несколько месяцев.

Уборка строительной площадки также является большим неудобством. Сухая штукатурка или раствор, пятна от красок и клея, пыль, плавающая на воздухе, делают работу очень утомительной и очистку следует повторить несколько раз. Иногда приходится нанимать бригаду уборщиков, которая специализируется на этом виде работ.