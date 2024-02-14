ГлавнаяРецептыЛучше, чем мясо по-французски: готовим хек под шубой Лучше, чем мясо по-французски: готовим хек под шубой На чтение: 1 минута Если не знаете, как вкусно приготовить хек, воспользуйтесь этим рецептом. Рыба, приправленная специями, станет особенно нежной под сырно-луковой шубой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеченный хек с сырной корочкой прекрасно сочетается со свежими овощами, гарниром из картофеля или рисом. Такое блюдо быстро готовится и поражает всех своим замечательным вкусом. Стоит попробовать Вкуснее, чем котлеты: готовим мясные гнезда с аппетитной начинкой – гениальный рецепт из фарша Рецепт хека под шубой Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 2 хека; – 2 луковицы; – 100 граммов твердого сыра; – 100 граммов майонеза 67%; – 2 чайные ложки приправы к рыбе; – соль по вкусу. Приготовление: Тушки хека почистите, срежьте плавники, хорошо промойте и нарежьте порционными кусочками. Переложите рыбу в форму для запекания, посолите и сбрызните лимонным соком. Лук почистьте, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте майонез, приправу для рыбы и перемешайте. Выложите лук на рыбу, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. После этого отправьте рыбу в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 35 минут. Тем временем натрите сыр. Посыпьте им рыбу и запекайте еще 10 минут до расплавления сыра. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить любимое блюдо всех мужчин – крученики с начинкой. Поделитесь с друзьями