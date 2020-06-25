Электрические (нагревательные) подушки выделяют тепло, подключив их к электрической розетке. Для того чтобы подушка была эффективной и удобной в использовании, ее поверхность должна равномерно распределять тепло. Электрические подушки используются для локального разогрева различных частей тела. Их не обязательно использовать как подушку. Их также можно использовать в качестве подогревательных ковриков и термоформеров, которые можно наносить где угодно. Подушки приносят облегчение в то место, куда мы их положили. Это может быть любая часть тела, т.е. шея, шея, спина, позвоночник, живот, колени, локти, запястья и др. А если вас интересуют кислородные подушки, переходите на сайт https://med-technika.com/katalog-medtexniki/dyxatelnaya-i-reanimacionnaya-apparatura/kislorodnyye-podushki.

Тепловая терапия приносит облегчение. Кровообращение улучшается благодаря расширению кровеносных сосудов. Тепловая терапия расслабляет мышцы и снимает локальную боль. Использование электрической подушки — одна из самых простых процедур термотерапии, которая может быть выполнена самостоятельно в домашних условиях.

Размер, форма и цвет подушки могут быть выбраны в соответствии с Вашими собственными предпочтениями и потребностями. Хотя цвет важен только для нашего глаза, правильная форма и размер могут облегчить лечение. Например, подушки меньшего размера лучше подходят для локального нагрева небольших частей тела, большие подушки обеспечат комфорт при нагревании больших частей тела, таких как спина.

Электрические подушки имеют различное энергопотребление. При выборе подушки обратите внимание на то, хотите ли вы, чтобы подушка разогрелась очень быстро или нет. Чем выше потребляемая мощность, тем быстрее скорость нагрева. Например, подушка мощностью 100 Вт нагревается быстрее, чем подушка мощностью 60 Вт.

Также стоит отметить материал подушки и обложки. Мы будем наносить подушку на различные части тела, мы будем иметь контакт с ней, поэтому мы хотим чувствовать себя комфортно и уютно. Давайте выберем материалы, приятные на ощупь, такие как флис или хлопок. Для большинства подушек есть возможность снять крышку (наволочки) и подвергнуть ее очистке, мытью и дезинфекции. Съемные модели подушек очень практичны, благодаря тому, что подушки будут служить нам дольше и сохранят свежий, эстетичный вид.

Большинство хороших электрических подушек имеют регулировку температуры в различных диапазонах, в зависимости от модели. Чем больше степень регулировки, тем точнее вы можете регулировать соответствующий уровень тепла.

Важным вариантом, которым должна быть оснащена электрическая подушка, является так называемый таймер. Это позволяет установить время нагрева. После этого подушка просто отключается. Это очень практичное дополнение. Шнур питания электрической подушки должен быть как можно длиннее. Таким образом, мы можем использовать подушки в любом месте, не беспокоясь о том, что кабель не будет соприкасаться, когда мы отдыхаем на диване или когда мы хотим использовать подушку, лежа в кровати Еще лучше, когда кабель имеет возможность отключения от подушки. Затем, при нагреве, электрическая подушка может также служить в качестве удобного термоформера.