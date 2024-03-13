Если хотите приготовить что-то новое. Потрясающий обед или ужин из обычных продуктов

Запекать мясо люди стали достаточно давно. Предположительно этот процесс был основан в то же время, когда человечество придумало печку. Посуда, в которой запекались продукты, была выполнена из глины. Вероятно, посуда и печь сильно влияли на вкусовые качества блюда.

При этом нельзя сказать, что запеканки были элитарным яством. Нередко к запеканкам относились посредственно, так как им угощались бедняки.

Готовка запеканок изначально — это запекание остатков еды после обеда.

Позднее повара стали замечать, что запекая определенные ингредиенты, получается нечто очень вкусное.

Расскажем, как приготовить запеканку с фаршем.

Ингредиенты для запеканки с фаршем:

лук — 2 шт.;

помидоры — 4 шт.;

фарш — 500 г;

томатная паста — 3 ст.л;

соль — ½ ч.л.;

паприка — ⅓ ч.л.;

чеснок — шт.;

орегано — ¼ ч.л.;

сливочное масло — 40 г;

мука — 2 ст.л.;

молоко — 500 мл;

мускатный орех — щепотка;

вермишель — 250 г;

сыр — 50 г.

Приготовление запеканки с фаршем:

Нарезаем на маленькие кубики репчатый лук, на большие кубики режем помидоры. В сковороде на растительном масле обжариваем до легкого золотистого оттенка лук, добавляем к нему фарш.

Обжариваем на огне выше среднего фарш с луком, высыпаем к ингредиентам соль, паприку и орегано. Пропускаем через пресс зубчик чеснока и добавляем тоже в фарш, перемешиваем.

Добавляем в фарш томатную пасту и тушим примерно 5 минут. Затем добавляем к фаршу помидоры, перемешиваем и обжариваем 3 минуты.

Вливаем немного воды к фаршу и готовим смесь пару минут на среднем огне. Далее в сотейнике растапливаем сливочное масло, высыпаем к нему муку.

Перемешиваем масло с мукой, вливаем в сотейник молоко, солим и высыпаем мускатный орех. Доводим соус до загустения, постоянно помешиваем.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, вливаем ⅓ часть соуса.

На соус высыпаем вермишель, выкладываем обжаренный фарш.

Вливаем на слой фарша соус, посыпаем вермишелью. Повторяем действия со слоями. Верхушку запеканки заливаем соусом.

Натираем на крупной терке сыр и посыпаем верхушку. Накрываем запеканку фольгой и отправляем в духовку при 180 градусах на полчаса.

Далее удаляем фольгу с запеканки и оставляем в духовке дополнительно на 10 минут.

Получается сочная и сытная запеканка, похожая на лазанью.

Этот вариант ужина разнообразит ваш рацион питания.