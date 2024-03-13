Если хотите приготовить что-то новое. Потрясающий обед или ужин из обычных продуктов

Запекать мясо люди стали достаточно давно. Предположительно этот процесс был основан в то же время, когда человечество придумало печку. Посуда, в которой запекались продукты, была выполнена из глины. Вероятно, посуда и печь сильно влияли на вкусовые качества блюда.
При этом нельзя сказать, что запеканки были элитарным яством. Нередко к запеканкам относились посредственно, так как им угощались бедняки.
Готовка запеканок изначально — это запекание остатков еды после обеда.
Позднее повара стали замечать, что запекая определенные ингредиенты, получается нечто очень вкусное.
Расскажем, как приготовить запеканку с фаршем.
Ингредиенты для запеканки с фаршем:
- лук — 2 шт.;
- помидоры — 4 шт.;
- фарш — 500 г;
- томатная паста — 3 ст.л;
- соль — ½ ч.л.;
- паприка — ⅓ ч.л.;
- чеснок — шт.;
- орегано — ¼ ч.л.;
- сливочное масло — 40 г;
- мука — 2 ст.л.;
- молоко — 500 мл;
- мускатный орех — щепотка;
- вермишель — 250 г;
- сыр — 50 г.
Приготовление запеканки с фаршем:
Нарезаем на маленькие кубики репчатый лук, на большие кубики режем помидоры. В сковороде на растительном масле обжариваем до легкого золотистого оттенка лук, добавляем к нему фарш.
Обжариваем на огне выше среднего фарш с луком, высыпаем к ингредиентам соль, паприку и орегано. Пропускаем через пресс зубчик чеснока и добавляем тоже в фарш, перемешиваем.
Добавляем в фарш томатную пасту и тушим примерно 5 минут. Затем добавляем к фаршу помидоры, перемешиваем и обжариваем 3 минуты.
Вливаем немного воды к фаршу и готовим смесь пару минут на среднем огне. Далее в сотейнике растапливаем сливочное масло, высыпаем к нему муку.
Перемешиваем масло с мукой, вливаем в сотейник молоко, солим и высыпаем мускатный орех. Доводим соус до загустения, постоянно помешиваем.
Смазываем форму для запекания сливочным маслом, вливаем ⅓ часть соуса.
На соус высыпаем вермишель, выкладываем обжаренный фарш.
Вливаем на слой фарша соус, посыпаем вермишелью. Повторяем действия со слоями. Верхушку запеканки заливаем соусом.
Натираем на крупной терке сыр и посыпаем верхушку. Накрываем запеканку фольгой и отправляем в духовку при 180 градусах на полчаса.
Далее удаляем фольгу с запеканки и оставляем в духовке дополнительно на 10 минут.
Получается сочная и сытная запеканка, похожая на лазанью.
Этот вариант ужина разнообразит ваш рацион питания.