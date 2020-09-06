Кисти для макияжа — какую выбрать?

Кисти для макияжа, наряду с хорошей косметикой, являются основой для создания перманентного идеального макияжа. Если вы подумываете о первой покупке или хотите заменить изношенные щетки на новые, обязательно прочтите наши рекомендации.

Вы уверены, что знаете о кистях все?

Выбор как в парфюмерии, так и в интернет-магазинах огромен. Производители предлагают синтетические кисти, натуральную щетину и смешанные кисти. Вы можете купить кисти для макияжа по отдельности или в наборах — настоятельно рекомендуем покупать отдельные кисти. Вы будете уверены, что покупаете то, что вам действительно нужно.

Кисти для рассыпчатой ​​пудры

Если вы обычно используете губку, идущую в комплекте с рассыпчатой ​​пудрой, может, пора сменить ее на кисть? Вы сделаете макияж быстрее, и он будет лучше выглядеть. Кисть для пудры должна быть толстой и мягкой, а щетина не должна выпадать. Такие кисти обычно бывают ветвистыми и плоскими. Обратите внимание на ручку — она ​​должна быть удобной и не выскользнуть из руки. Выбирайте натуральные волосы — они будут мягче для вашей кожи.

Кисти для основы

Устали наносить основу пальцами? Подумайте о покупке щетки с искусственной щетиной — она ​​должна быть плоской, маленькой и действительно хорошего качества.

Кисти для румян

Не думайте об использовании кисти для пудры вместо кисти для румян! Кисточка для румян должна быть намного меньше, она может быть наклонной или слегка закругленной. Избегайте использования щеток с равномерно остриженными волосами. Даже у изогнутых под углом щеток щетина не должна быть равномерно подстриженной. Выбирайте натуральную щетину — благодаря ей вы точно нанесете румяна и не будете раздражать кожу щек.

Кисти для теней

Для идеального макияжа глаз вам понадобятся кисти двух типов: более широкая для нанесения теней и более узкая для контуринга. Мы рекомендуем натуральные, например, из козьей, соболиной или пони. Если вы часто используете тени разного цвета, стоит приобрести два набора таких кистей. Вы можете использовать один набор для светлых теней, а другой — для темных теней. Если в вашем косметичском ящике уже не так много аксессуаров, решите нанести тени для век с помощью обычной марионетки и с помощью кисти растушуйте их.

Кисть для растушевки

Здесь есть небольшая свобода — кисть для втирания теней может быть более компактной или мягкой и гладкой. Решите для себя, что вам больше подойдет.

Кисть для губной помады

Вы, наверное, спрашиваете себя: зачем мне кисточка для губ? Ведь я могу нанести помаду прямо на губы. Теоретически да. Но наверняка вы видели в действии профессионального визажиста: используют ли они кисть? Да! Кисть имеет только преимущества: она экономит расход помады, продлевает стойкость макияжа губ и идеально подойдет, если вы захотите совместить два оттенка помады! При покупке убедитесь, что он тонкий и жесткий. Лучше всего подойдут синтетические или смешанные — они намного прочнее.