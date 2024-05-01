ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ КОРОБОВ НА ЗАКАЗ

Наша компания предлагает изготовление коробок на заказ по размерам заказчика. Упаковка вашего товара приобретет уникальный и неповторимый вид. Узнаваемая продукция – гарантия прибыли. Оставьте заявку на нашем сайте, и мы обговорим нюансы заказа.

Коробки на заказ от производителя

Мы предлагаем изготовить коробки на заказ по низкой стоимости. Мы гарантируем изготовление картонных коробок с высокой степенью прочности и надежности, так как работаем только с качественным материалом.

Производство картонной упаковки основано на применении натурального сырья. Материал экологичен, он не обладает запахом и не выделяет вредных соединений, а значит, абсолютно безопасен для содержимого.

Изготовление коробок с логотипом – наш профиль. Сообщите оператору, какую эмблему хотите видеть на упаковке, и мы выполним заказ в срок.

Мы понимаем, что востребована упаковка разных объемов, а потому предлагаем коробки под заказ по вашим размерам. Мы производим большие, средние и малые упаковки из картона и гофрокартона.

Вы также можете обратиться к нам, если требуется изготовить упаковку из картона для негабаритного груза. Мы справимся с задачей с учетом особенностей будущего содержимого.

Мы работаем с заказами любого объема. Обговорите детали с нашим менеджером, и вы получите картонные коробки на заказ согласно установленному сроку.

Виды картонных упаковок

Изготовить коробку на заказ – значит учесть требования заказчика. Упаковка из картона может быть:

· самосборной;

· четырехклапанной;

· с удерживающими замками;

· с перфорацией.

Изучите наш каталог и ознакомьтесь со всеми видами продукции. К нам обращаются, когда требуется качественная, прочная и эстетичная упаковка для товаров. Мы производим коробки на заказ в Москве для спортивных, кондитерских, медицинских и прочих изделий. Особенности материала упаковки гарантируют целостность и сохранность содержимого.

Когда стоит обратиться к нам?

Коробка на заказ по индивидуальным параметрам востребована в следующих ситуациях:

· товар не помещается в стандартные коробки;

· продукция нуждается в особенных условиях транспортировки ввиду хрупкости;

· в приоритете – дизайнерская упаковка;

· нужны коробки с логотипом компании, выпускающей продукцию.

К нам обращаются, когда нужна упаковка на заказ для особого товара, например, изделий ручной работы. Мы предлагаем коробки для сувенирной, кондитерской, текстильной продукции.

Изготовление коробок из картона – трудоемкий процесс. Мы ответственно подходим ко всем этапам производства и гарантируем продажу качественной и надежной упаковки.

Особенности нашего производства

Изготовление упаковки из картона начинается с выбора материала. Мы работаем только с качественным гофрокартоном и картоном. В наличии:

· двухслойный;

· трехслойный;

· пятислойный гофрокартон.

Производство коробок осуществляется с помощью профессиональных станков. Мы работаем с качественным оборудованием, применяем новейшие технологии и получаем высококачественную продукцию.

По желанию вы можете заказать коробку с логотипом вашей компании, рисунком или надписью. Мы учтем пожелания и изготовим тот вариант, который нужен именно вам. Наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь и подобрать оптимальное решение для вашего случая.

Сколько стоят коробки на заказ?

Изготовление упаковок из картона – специализация нашей компании. Современные потребители оценили преимущества сотрудничества с нами. Создание индивидуальной упаковки – удачный маркетинговый ход. Ваша продукция запомнится покупателю, коробки с логотипами функционируют как ненавязчивая, но запоминающаяся реклама.

Стоимость нашей продукции зависит от нескольких условий:

· марка гофрокартона;

· сложность и особенности заказа;

· срочность;

· удаленность места доставки.

Обсудите подробности с нашим оператором. Мы работаем даже со скромным бюджетом, и подбираем выгодное предложение с учетом специфики вашей продукции и предназначения упаковки.

Изготовление картонных коробок на заказ – то, что нужно вашему бизнесу для увеличения прибыли.заказать коробку с логотипом