Классификация тепловых завес

В настоящее время все большую популярность приобретают такие отопительные приборы, как тепловая завеса, цена которой сегодня вполне доступна потребителю. Устройство предназначено для разделения двух воздушных зон с разной температурой. Подобные калориферы обычно устанавливают с обеих сторон открытых проемов, например, часто открывающихся окон, дверей. Главное преимущество тепловых пушек — сохранять в комнате тепло зимой и прохладу летом. Такие устройства могут одновременно решить несколько задач в помещениях, в которых необходимо разделить климатические зоны: зонирование, осушение и обогрев, а также циркуляцию воздуха в больших помещениях. В зависимости от типа монтажа все шторы можно разделить на горизонтальные, вертикальные и комбинированные.

Чтобы приобрести хороший калорифер, для начала нужно понять, какие бывают воздушные завесы.

По виду охлаждающей жидкости:

1) Электрические агрегаты работают на основе ТЭНов, которые нагреваются до нужной температуры. Агрегат актуален, когда нужно разделить внутреннее и внешнее пространство.

2) Фанкойлы сложнее установить, но они более экономичны в эксплуатации, особенно при большой мощности, поскольку тарифы на воду по-прежнему ниже, чем тарифы на электроэнергию. Источником тепла в данном случае является пар, который вырабатывается из горячей воды в системе централизованного отопления.Так можно регулировать расход воды. Обычно такие устройства используются в промышленных масштабах.

3) Калорифер без нагрева применяют в хорошо отапливаемых помещениях, где необходимо поддерживать микроклимат. Такая завеса очень экономична, особенно когда нагрузка на электрическую сеть ограничена, а ее компактные размеры позволяют устанавливать такое оборудование даже на подвесных потолках.

По типу установки:

Вертикальный (устанавливается сбоку от проема).

По горизонтали (монтируется поверх него).

Универсальный (возможна установка как сверху, так и сбоку).

Классификация воздушных завес по производительности и размеру:

Тяжелые шторы предназначены для защиты проемов высотой до 12 м.

Средние агрегаты обычно устанавливают над небольшими проемами высотой до трех метров, что снижает теплопотери при открытых дверях и предотвращает сквозняки.

Мини-шторы предназначены для небольших проемов, например окон или киосков.

Большие устройства используются для защиты небольших промышленных проемов. В основном это средние ворота высотой до 7 м.

Тепловые завесы незаменимы для обеспечения оптимального микроклимата зимой и осенью в магазинах, кафе, фойе торговых центров, театров, а также в производственных цехах и складах. Устройства, заключенные в удлиненные прямоугольные корпуса, предназначены для крепления над дверными проемами. Выбирая тепловую завесу, необходимо учитывать площадь помещения, в котором она будет установлена. Если для помещения характерны большие габариты, то нужно иметь дело с оборудованием, которое отличается высокими характеристиками. Для некоторых устройств это значение может достигать 24 000 Вт. Не менее важным параметром является производительность, которая обычно составляет от 300 до 3000 м³ / ч. Это число определяет объем воздуха, который пройдет через внутренние элементы устройства за 60 минут. Воздушные завесы различаются необходимой высотой установки. Этот показатель начинается с 1,5 м, а иногда достигает 5 м и напрямую зависит от размеров дверного проема, установленного в помещении. Источником тепла служит специальный водообменник, СТИЧ или ТЭН. Управление устройствами осуществляется через панель, прикрепленную непосредственно к корпусу, которая заключена в специальную панель или блок контроля.

Источник: https://teplomash.ua/