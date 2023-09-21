Ничто не безопасно: какие неядовитые грибы нельзя собирать?

Грибы, даже неядовитые, могут спровоцировать отравление. Терапевт и главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова рассказала, какие грибы нужно обходить стороной. Слова специалиста передают «Известия».

Эксперт объяснила, что грибы способны впитывать вредные вещества (например, соли тяжелых металлов) из окружающей среды и «накапливать» их в себе. Такой способностью обладают самые распространенные виды — шампиньоны и опята.

Подкорытова не советует собирать грибы в лесополосах у автомобильных дорог, рядом с сельскохозяйственными угодьями и промышленными площадками. Чтобы обезопасить себя, начинайте «тихую охоту» как минимум в 500 м от подобных объектов.

Отравление также могут вызвать испорченные грибы. Прежде чем положить «добычу» в корзинку, осмотрите ее со всех сторон — на ней не должно быть видимых следов порчи: плесени или слизи.

Ранее врачи рассказали о скрытой опасности грибов для пожилых людей. Организм с возрастом хуже переваривает и усваивает нутриенты — на фоне этого могут обостриться хронические заболевания.