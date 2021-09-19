Клинкерный кирпич — большой ассортимент по доступной цене!

Основные виды клинкерного кирпича

Клинкерные блоки впервые появились в Голландии, где часто применялись при укладке дорог, площадей, тротуаров, отделке жилых помещений. Повышенная прочность материала, его устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, морозостойкость сделали клинкер неимоверно популярным во многих странах мира. Сегодня данный строительный материал изготавливают не только европейские, но и отечественные производители. Ярким тому примером является высококачественный клинкерный кирпич ЛСР. Рассмотрим свойства представленных образцов более детально. Вы можете заказать на сайте от производителя https://alex-group.com.ua/kirpich/klinkernij/ по хорошей цене клинкерный кирпич.

Главные особенности продукции ЛСР

«Группа ЛСР» – отечественный лидер по производству надежных клинкерных стройматериалов. Изготавливается вышеуказанная товарная линия из специальной тугоплавкой глины, которая и делает ее необычайно стойкой, красивой и долговечной. В процессе производства с сырья формируют блоки определенной формы и размера, затем просушивают их и обжигают в туннельных печах при температуре около 1200 градусов Цельсия. Уникальная технология способствует получению изделий с превосходными физико-техническими характеристиками и эстетически завершенным внешним видом.

Кроме того, особые условия обжига повысили влагоустойчивость данных экземпляров. Материал практически не впитывает влагу и атмосферные осадки (дождь, снег). Особенность существенно продлевает его эксплуатационный срок.

Область применения товарной линии

Благодаря целому ряду вышеперечисленных преимуществ, клинкер от торговой марки «ЛСР» часто используется специалистами для реализации многих строительских и архитектурных задач.

Строительный клинкерный кирпич отлично подходит для решения следующих моментов: