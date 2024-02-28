ГлавнаяРецептыЗа уши не оттащишь: рецепт идеального тирамису от Эктора Хименеса-Браво За уши не оттащишь: рецепт идеального тирамису от Эктора Хименеса-Браво На чтение: 2 минуты Настоящее итальянское тирамису готовится очень просто. Несмотря на это, такой десерт будет на вкус просто незабываемым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить тирамису. С этим рецептом у вас точно все получится. Будет вкусно Без сахара, масла и муки: готовим бюджетное печенье, которое поразит вас своим вкусом Тирамису – рецепт от Эктора Хименеса-Браво Время: 50 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 300 миллилитров очень крепкого кофе (эспрессо) комнатной температуры; – 90 миллилитров ликера Grand Marnier или Куантро (можно заменить апельсиновым фрешем); – 40 – 45 штук печенья «дамские пальчики» (савоярди); – 450 граммов маскарпоне; – 60 миллилитров темного рома; – 4 яйца; – 100 граммов сахара; – половина чайной ложки ванильного экстракта; – 480 миллилитров жирных сливок; – щепотка соли; – какао. Приготовление: Смешайте эспрессо и Grand Marnier или Куантро. Обмакните половину печенья в эту смесь на несколько секунд и плотно выложите на дно большой стеклянной формы 20 на 30 сантиметров. Ручным блендером или миксером с силиконовой насадкой взбейте маскарпоне с ромом на средней скорости до однородности. В другой миске на водяной бане взбейте желтки и 50 граммов сахара до пены, но не дайте желткам свариться. Снимите и сразу влейте в творожную смесь. Взбейте на средней скорости до однородности. Взбейте сливки с ванилью до средних пиков. Осторожно введите сливки в смесь маскарпоне. Чистой насадкой-венчиком взбейте белки с солью до пены, увеличьте скорость и добавьте постепенно 50 граммов сахара. Взбивайте еще 4 – 5 минут до средних пиков и введите в маскарпоне. Равномерно выложите половину крема на печенье. Окуните все печенье, что осталось, в кофейную смесь и выложите сверху на крем, очень осторожно нажимая, чтобы слой был плотным. Сверху выложите еще слой крема, поставьте в холодильник, не закрывая, на 2 – 3 часа. Затем через сито посыпьте десерт хорошим слоем какао и поставьте в холодильник под пленку на всю ночь. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями. Поделитесь с друзьями