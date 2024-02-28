За уши не оттащишь: рецепт идеального тирамису от Эктора Хименеса-Браво

Настоящее итальянское тирамису готовится очень просто. Несмотря на это, такой десерт будет на вкус просто незабываемым.

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Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить тирамису. С этим рецептом у вас точно все получится.

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Тирамису – рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 миллилитров очень крепкого кофе (эспрессо) комнатной температуры;

– 90 миллилитров ликера Grand Marnier или Куантро (можно заменить апельсиновым фрешем);

– 40 – 45 штук печенья «дамские пальчики» (савоярди);

– 450 граммов маскарпоне;

– 60 миллилитров темного рома;

– 4 яйца;

– 100 граммов сахара;

– половина чайной ложки ванильного экстракта;

– 480 миллилитров жирных сливок;

– щепотка соли;

– какао.

Приготовление:

Смешайте эспрессо и Grand Marnier или Куантро. Обмакните половину печенья в эту смесь на несколько секунд и плотно выложите на дно большой стеклянной формы 20 на 30 сантиметров. Ручным блендером или миксером с силиконовой насадкой взбейте маскарпоне с ромом на средней скорости до однородности. В другой миске на водяной бане взбейте желтки и 50 граммов сахара до пены, но не дайте желткам свариться. Снимите и сразу влейте в творожную смесь. Взбейте на средней скорости до однородности. Взбейте сливки с ванилью до средних пиков. Осторожно введите сливки в смесь маскарпоне. Чистой насадкой-венчиком взбейте белки с солью до пены, увеличьте скорость и добавьте постепенно 50 граммов сахара. Взбивайте еще 4 – 5 минут до средних пиков и введите в маскарпоне. Равномерно выложите половину крема на печенье. Окуните все печенье, что осталось, в кофейную смесь и выложите сверху на крем, очень осторожно нажимая, чтобы слой был плотным. Сверху выложите еще слой крема, поставьте в холодильник, не закрывая, на 2 – 3 часа. Затем через сито посыпьте десерт хорошим слоем какао и поставьте в холодильник под пленку на всю ночь.

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