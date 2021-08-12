Клинкерный кирпич – это элитный строительный материал. Преимущества и недостатки

Клинкерный кирпич — элегантность проверенная временем!

Именно кирпичная кладка считается самой прочной и долговечной. Здание, построенное из подобного строительного материала, смотрится гораздо привлекательнее, нежели возведенные дома из бруса или шлакоблока.

Бесспорно, кирпич более дорогой строительный материал в производстве и требует к себе особого подхода при сооружении из него несущих стен строения. Работы по кладке кирпича следует доверить исключительно профессиональным строителям. В противном случае, вся работа будет в пустую, и семейный бюджет значительно пострадает. Кладка материала осуществляется рядами с постоянным контролем их горизонтальности. Для этой цели применяют сертифицированный строительный уровень.

Помимо обычного кирпича, который используют в качестве материала при строительстве внешних несущих стен, для предания дому более элегантного вида применяют, так называемый облицовочный кирпич. Существует широкий спектр расцветок подобного отделочного материала. Благодаря этому характерному свойству кирпича, при проведении облицовочных работ можно дать полную свободу фантазии. Промежуток между основной стеной и облицовкой можно заполнить слоем теплоизоляционного материала, тем самым уменьшив процент теплоотдачи помещений здания. Сегодня большой популярностью пользуется клинкерный кирпич и вы можете его заказать на сайте https://kievstroy.org/.

Изготовление кирпича осуществляется на специализированных заводах, путем обжига глины. Температура обжига заготовок составляет 1000 градусов по Цельсию, пережигать материал также не рекомендуется, как и не дожигать его. В зависимости от рода глины изготавливаются кирпичные блоки тех или иных марок по прочности на изгиб и сжатие. Стандартный вес одного кирпича составляет ориентировочно три килограмма. Для придания ему специфического цвета, в состав глины, помимо различного рода добавок вводят красители. Именно благодаря им блоки и получают насыщенный цвет, различных оттенков.

Пожалуй, самым важным свойством кирпича является его морозостойкость. Это свойство характеризуется способностью насыщенного влагой отдельно взятого блока сохранять свою целостность и прочностные качества при резких перепадах температуры окружающего воздуха. Определяется данное свойство количеством циклов заморозки и оттаивания материала в лабораторных условиях без потери его основных качеств и обозначается буквой F.

Для увеличения теплоизоляционных свойств, в блоках искусственно делают пустоты. Таким образом, в прохладное время года, тепло в помещениях остается надолго, а в жаркую погоду в комнатах дома комфортно и прохладно.

При перевозке штабелей кирпича на место строительство автомобильным транспортом, следует их намертво крепить. Данное условие не только соответствует правилам грузоперевозки, но и позволит сохранить целостность материала.