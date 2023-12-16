Лучший традиционный рецепт к Рождеству: готовим голубцы с тертым картофелем

Голубцы с картофелем – традиционное украинское блюдо, которое часто готовят на Сочельник. Они ничем не хуже, чем с мясом, а для кого-то даже вкуснее.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сделайте эти голубцы одним из 12 блюд в Сочельник. Наши предки томили их в печи, однако и на плите они получатся отличными.

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Голубцы с картофелем – традиционный рецепт

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 кочан капусты средних размеров;

– 1 килограмм картофеля;

– 1 большая луковица;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка черного перца.

Приготовление:

Поставьте греться несколько литров воды в большой кастрюле. Пока она закипает, почистите капусту от верхних листьев и аккуратно, не разрезая саму головку, вырежьте кочерыжку. Снимите кастрюлю с огня и опустите капусту в кипяток так, чтобы окунулись толстые части листьев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 – 30 минут. Тем временем сделайте начинку. Картошку помойте, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке вместе с луком. Смешайте начинку с солью и перцем. Затем поставьте кастрюлю с начинкой на огонь и доведите ее до густого состояния, постоянно помешивая. Это необходимо для того, чтобы начинка не потемнела и не убегала из листьев во время тушения голубцов. Выньте кочан из кастрюли, слейте лишнюю воду и осторожно разберите его на листья. Слишком плотные утолщения можно срезать. На дно посуды, в которой будете варить голубцы, обязательно положите капустный лист, чтобы они не пригорели. Положите на лист 2 – 3 столовых ложки начинки и заверните голубец. Делайте это, пока капуста не кончится. Складывайте голубцы в кастрюлю плотно рядом друг с другом. Затем залейте их кипятком, так чтобы голубцы были почти полностью прикрыты. Готовьте на малом огне приблизительно полтора часа, но следите, чтобы блюдо не подгорело. Если потребуется, долейте еще кипятка. Подавайте готовые голубцы с подливкой.

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