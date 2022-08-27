Клубные коттеджные городки/поселки — лучший вариант для семейной жизни

Как провести грамотный выбор места под искусственный водоем?

Соотношение сторон

Правильное соотношение солнца и тени также играет важную роль, поскольку, с одной стороны, водные растения нуждаются в определенном количестве света, что позволяет им хорошо развиваться. С другой стороны, вода не должна слишком нагреваться, чтобы не способствовать излишнему росту водорослей. Поскольку большинство болотных и водных растений предпочитают солнечные места, целесообразно выбрать пространство, достаточно ярко освещенное в утренние часы. Красивой природой могут похвастаться дома на Новорижском шоссе.

К примеру, кувшинкам и водяным лилиям нужно три-пять часов солнца, чтобы распустить цветки. Аналогичным образом, удаленное от пруда дерево с раскидистой кроной может обеспечить тень при сильном полуденном солнце. Чтобы не ошибиться, лучше осматривать все секторы участка, подходящие для строительства искусственного водоема, в промежутке с часу до трех после полудня в летний день. Так будет проще понять, насколько сильно освещается конкретная зона под водоем.

Правильный выбор места

Искусственному водоему не место прямо рядом с лиственными деревьями, иначе не удастся избежать попадания листьев и образования осадка на дне пруда. Растущие вблизи пруда кустарники могут стать проблемой осенью, особенно когда начинается ветреная погода и есть риск того, что жухлые листья попадут в воду. Вечнозеленые лиственные и хвойные деревья тоже постоянно обновляют свою листву, по этой причине лучше закладывать пруд подальше от них.

Более того, раскидистые кустарники, склонные к быстрому разрастанию, тоже не должны расти вблизи пруда. Дело в том, что они за очень короткий срок способны развить дочерние корневища и новые побеги уже на новом месте, чем значительно портят композицию у береговой линии, а также ухудшают питание остальных растений, расположенных у воды. В конце концов, если на участке проблема с нехваткой затененности, то ее всегда можно решить при помощи перголы или шпалеры, озеленив их фактурными лианами.