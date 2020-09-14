Книги Джона Кехо: на что обратить внимание

Мозг каждого человека может решить практически любые вопросы в самых разнообразных отраслях нашей жизни. Проблема только в том, что мы зачастую используем свой потенциал на самом минимуме, полагаясь практически в основном лишь на инстинкты.

Вот уже более трех десятков лет автор греется в лучах славы, благодаря своей работе о безмерных возможностях разума. Джон Кехо появился на свет в 1934 году в городе Торонто Канада.

В 1975 году писатель, а также великий психолог отправился в Колумбию, для того чтобы исследовать возможности человеческого ума и подсознания. В своих работах он также попытался раскрыть такое понятие, как интуиция. Результатом этих трудов стала программа, которая получила название «Сила Ума».

Спустя три года Джон Кехо решил путешествовать по миру, распространяя свою теорию о силе умственных способностей, и возможностей которые они открывают перед человечеством. Ознакомиться с творчеством Джона Кехо можно на сайте https://mybook.ru/author/dzhon-keho/podsoznanie-mozhet-vsyo/, где также можно найти другие известные работы автора.

«Подсознание может все!» так гласит название книги. Но часто мы в этом сомневаемся, незаслуженно недооценивая свои умственные способности. На самом деле мозг каждого человека является, по сути, органом, который может решить практически любые вопросы в самых разнообразных отраслях нашей жизни. Проблема только в том, что мы зачастую используем свой потенциал на самом минимуме, полагаясь практически в основном лишь на инстинкты.

Психологу удалось систематизировать и упорядочить данные исследований, и создать программу, которая поможет «разбудить» собственный мозг. Это сделает жизнь любого человека более качественной, и избежать в дальнейшем сложных ситуаций, которые часто возникают от простого недомыслия.

«Практический курс счастья» Джона Кехо раскрывает это многогранное понятие. Что включает в себя истинное счастье, и что каждый подразумевает под ним. Можно ли продлить счастье навсегда? Отчего возникает это состояние и почему оно исчезает? Писатель знакомит читателя с реальными историями из жизни людей, живущих в разных уголках мира. Бестселлер состоит из десяти небольших рассказов, которые дают установку, как сделать счастье не редким гостем, а каждодневной реальностью нашей жизни.

Еще одна робота Дж. Кехо носит название «Квантовый воин: сознание будущего». Квантовый воин – это своеобразный идеальный человек, который вопреки всем земным невзгодам смог воплотить в себе все самое лучшее и доброе, что есть в человеческой натуре. Книга позволяет познать себя и раскрыть все самые потаенные уголки человеческой души. Эти знания помогут шаг за шагом добиваться успехов и в итоге стать счастливым и самодостаточным человеком, что поможет раскрыть истинные возможности.

Сложную и волнующую тему также открывает известный психолог Анатолий Некрасов. Он предлагает читателям разобраться в теме материнской любви. Может ли мама со своим чувством безмерной любви и опеки испортить жизнь своему чаду? А что будет, если посмотреть на эту проблему в глобальном разрезе? Как избыток чувств может повлиять на мир в целом? На все эти вопросы автор готов дать ответ в своей аудиокниге «Материнская любовь».