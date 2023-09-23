Подальше от картошки и в опилках: как хранить яблоки зимой?

В конце лета и начале осени наступает сезон сбора яблок. Их польза очевидна, но, к сожалению, долго хранить фрукты не всегда получается. Агроном Анастасия Коврижных поделилась советами, которые помогут сохранить яблоки вплоть до следующей весны. Об этом пишет издание «БелНовости».

Эксперт рекомендовала не складывать яблоки рядом с картофелем, чесноком и луком: фрукты пропитаются неприятными запахами и есть их будет невозможно. К тому же из-за газа этилена, который вырабатывают яблоки, можно поставить под угрозу и сохранность картофеля.

Лучше всего для хранения яблок подойдут деревянные ящики, заполненные опилками. Температура для хранения урожая должна быть положительная, но не превышать 5°C. Следите не только за температурой, но и за уровнем влажности в помещении — он должен оставаться на уровне 85–90 процентов.

Ранее врач объяснила, кому нужно есть яблоки без кожуры. По словам иммунолога Марина Аплетаевой, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует всегда чистить фрукты, чтобы не вызвать осложнения.