Плюсы ОСП панелей
После появления на рынке, OSB быстро заняли свое место на рынке. Этот материал пользуется большой популярностью в строительной сфере. Сегодня речь пойдет о плюсах и минусах ОСБ.
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Сначала перечислим основные достоинства панелей:
- отличаются качественной геометрией;
- устойчивы к деформациям во всех плоскостях и нагрузках на изгиб;
- влагостойкость;
- устойчивы к воздействию ультрафиолета;
- структура плиты лишена полостей, что положительно сказывается на ее прочности;
- высокая технологичность;
- небольшая масса ОСБ плит упрощает их применение и доставку.
Перечисленные выше характеристики имеют важное значение для строителей. При этом данный материал обладает и рядом преимуществ для обычного потребителя:
- невысокая стоимость;
- внешне выглядит привлекательно;
- интересная текстура;
- устойчив к воздействию биоагентов;
- материал прост в применении;
- отлично удерживает крепеж.
Данный материал не является идеальным и ему присущи некоторые недостатки. При этом их значительно меньше в сравнении с достоинствами. Специалисты рекомендуют приобретать только материал, изготовленный известными производителями.
ОСП плиты – листовой стройматериал, изготовленный из древесины. Этот факт говорит о том, что при хранении плит важно соблюдать несколько простых требований. Перед размещением листов необходимо очистить поверхность складского помещения. При этом она должна быть ровной. Сначала укладываются бруски на расстоянии в 800 мм. Плиты размещаются на них.
После доставки панелей с них следует снять упаковочный материал, чтобы древесина могла дышать. Важно перед началом применения ОСБ выдержать материал в помещении, где плиты будут эксплуатировать, в течение двух суток. Благодаря этому панели смогут акклиматизироваться.
Когда стоит использовать OSB?
Плиты ОСП были разработаны не так давно и сначала стали применяться строителями. В первую очередь этот стройматериал активно использовался в каркасном домостроении. Развитие технологий позволило производителям улучшить технологический процесс изготовления этого материала.