Плюсы ОСП панелей

После появления на рынке, OSB быстро заняли свое место на рынке. Этот материал пользуется большой популярностью в строительной сфере. Сегодня речь пойдет о плюсах и минусах ОСБ.

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Сначала перечислим основные достоинства панелей:

отличаются качественной геометрией;

устойчивы к деформациям во всех плоскостях и нагрузках на изгиб;

влагостойкость;

устойчивы к воздействию ультрафиолета;

структура плиты лишена полостей, что положительно сказывается на ее прочности;

высокая технологичность;

небольшая масса ОСБ плит упрощает их применение и доставку.

Перечисленные выше характеристики имеют важное значение для строителей. При этом данный материал обладает и рядом преимуществ для обычного потребителя:

невысокая стоимость;

внешне выглядит привлекательно;

интересная текстура;

устойчив к воздействию биоагентов;

материал прост в применении;

отлично удерживает крепеж.

Данный материал не является идеальным и ему присущи некоторые недостатки. При этом их значительно меньше в сравнении с достоинствами. Специалисты рекомендуют приобретать только материал, изготовленный известными производителями.

ОСП плиты – листовой стройматериал, изготовленный из древесины. Этот факт говорит о том, что при хранении плит важно соблюдать несколько простых требований. Перед размещением листов необходимо очистить поверхность складского помещения. При этом она должна быть ровной. Сначала укладываются бруски на расстоянии в 800 мм. Плиты размещаются на них.

После доставки панелей с них следует снять упаковочный материал, чтобы древесина могла дышать. Важно перед началом применения ОСБ выдержать материал в помещении, где плиты будут эксплуатировать, в течение двух суток. Благодаря этому панели смогут акклиматизироваться.

Когда стоит использовать OSB?

Плиты ОСП были разработаны не так давно и сначала стали применяться строителями. В первую очередь этот стройматериал активно использовался в каркасном домостроении. Развитие технологий позволило производителям улучшить технологический процесс изготовления этого материала.