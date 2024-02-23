Описание приготовления:

Для того, чтобы суп получился более сытным, я добавила вермишель, но вы можете взять любые макаронные изделия. Можно использовать и пшено с рисом, но в этом случае варить суп придется дольше. Зелень и чеснок придадут блюду особый вкус и изюминку. Яркий, ароматный и простой в приготовлении рыбный суп, идеально подойдёт для разнообразия повседневного меню на скорую руку. Отличное решение для быстрого обеда или ужина для всей семьи. Все подробности приготовления читайте в рецепте.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Килька Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Килька 240 Грамм (в томате, консервированная)

Вермишель 40 Грамм

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Картофель 3 Штуки (3-5 штук в зависимости от размера)

Чеснок 1 Зубчик

Растительное масло 3 Ст. ложки

Вода 1 Литр (1-1,5 литра в зависимости от желаемой густоты супа)

Лавровый лист 2 Штуки

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

144 ккал

Калорийность

4 г

Белки

9 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с килькой в томате с вермишелью»

Подготовьте все ингредиенты. Макаронные изделия можно использовать любые на ваш вкус.

Картофель нарежьте небольшими кубиками или брусочками, как вам больше нравится. В кастрюлю с водой или бульоном отправьте нарезанный картофель и лавровый лист. Доведите всё до кипения, далее пламя убавьте и варите картошку под крышкой до готовности.

Кильку в томате разомните вилкой. Не делайте кусочки рыбы слишком мелкими, иначе при варке она превратиться в кашу и испортит внешний вид готового супа.

В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Лук нарубите мелко, а морковку натрите на крупной тёрке. Как вариант морковь можно измельчить тонкими кружочками или полукружьями. Отправьте лук с морковкой обжариваться. Помешивая, готовьте на сильном огне до желаемой степени готовности.

Когда картофель будет почти готов, добавьте содержимое сковороды.

Следом добавьте макаронные изделия. Оставьте на плите до полной готовности макарон.

В конце добавьте кильку в томате и измельчённый чеснок. Отрегулируйте на соль, проварите пару минут и снимите с плиты.

Суп с килькой в томате с вермишелью готов. Дайте ему немного настояться и подавайте к столу.

Приятного аппетита!