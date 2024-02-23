Описание приготовления:
Для того, чтобы суп получился более сытным, я добавила вермишель, но вы можете взять любые макаронные изделия. Можно использовать и пшено с рисом, но в этом случае варить суп придется дольше. Зелень и чеснок придадут блюду особый вкус и изюминку. Яркий, ароматный и простой в приготовлении рыбный суп, идеально подойдёт для разнообразия повседневного меню на скорую руку. Отличное решение для быстрого обеда или ужина для всей семьи. Все подробности приготовления читайте в рецепте.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Килька Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Килька 240 Грамм (в томате, консервированная)
- Вермишель 40 Грамм
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Картофель 3 Штуки (3-5 штук в зависимости от размера)
- Чеснок 1 Зубчик
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Вода 1 Литр (1-1,5 литра в зависимости от желаемой густоты супа)
- Лавровый лист 2 Штуки
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
144 ккал
Калорийность
4 г
Белки
9 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп с килькой в томате с вермишелью»
Подготовьте все ингредиенты. Макаронные изделия можно использовать любые на ваш вкус.
Картофель нарежьте небольшими кубиками или брусочками, как вам больше нравится. В кастрюлю с водой или бульоном отправьте нарезанный картофель и лавровый лист. Доведите всё до кипения, далее пламя убавьте и варите картошку под крышкой до готовности.
Кильку в томате разомните вилкой. Не делайте кусочки рыбы слишком мелкими, иначе при варке она превратиться в кашу и испортит внешний вид готового супа.
В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Лук нарубите мелко, а морковку натрите на крупной тёрке. Как вариант морковь можно измельчить тонкими кружочками или полукружьями. Отправьте лук с морковкой обжариваться. Помешивая, готовьте на сильном огне до желаемой степени готовности.
Когда картофель будет почти готов, добавьте содержимое сковороды.
Следом добавьте макаронные изделия. Оставьте на плите до полной готовности макарон.
В конце добавьте кильку в томате и измельчённый чеснок. Отрегулируйте на соль, проварите пару минут и снимите с плиты.
Суп с килькой в томате с вермишелью готов. Дайте ему немного настояться и подавайте к столу.
Приятного аппетита!