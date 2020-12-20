Колл-центр: услуги аутсорсинга в Украине

Как работает удаленный колл-центр

Колл-центр, купить услуги которого сегодня не составит труда, получает все большую востребованность среди компаний разного уровня и направленности. Специалисты центра способны помочь наладить коммуникацию со всеми, кто в ней заинтересован, это могут быть как покупатели, так и поставщики, партнеры и так далее.

Заказать колл-центр для магазина: функции и обязанности удаленного оператора

Удаленный колл-центр представляет собой комплексную услугу, его работа направлена на повышение результативности компании, которая воспользовалась его сервисом. Функции, которые выполняет удаленный колл-центр, широки и разнообразны.

Организовывает горячую линию. Буквально с первых минут запуска проекта операторы принимают и прорабатывают почти 100 % обращений. Кроме того, вся информация регистрируется и сохраняется. Проводит исследования для маркетинговых агентств. Чтобы определить лояльность клиентов, работающие операторы постоянно анкетируют и опрашивают абонентов. Обрабатывает данные. Специалисты на ежедневной основе обрабатывают входящую информацию и в виде отчета презентуют заказчику. При этом не стоит переживать об утечке информации – сведения, полученные в ходе работы, передаются по защищенным и надежным каналам коммуникации. Актуализирует контактную базу путем отправки рассылки. Ее цель – проинформировать аудиторию об акциях, скидках и так далее.

Заказать колл-центр для магазина – предложение весьма выгодное. Тем более можно использовать не весь пакет услуг, а выбрать только наиболее нужные и актуальные в вашем случае. Среди преимуществ удаленного колл-центра можно выделить:

экономичность, ввиду отсутствия необходимости организовывать и содержать собственный центр;

отсутствие необходимости приобретать дорогостоящее оборудование, нанимать и обучать персонал;

высокий профессионализм операторов;

полный контроль работы.

Колл-центр: аутсорсинг (Украина)

Заказывая услуги в профессиональных колл-центрах, можно рассчитывать на удобные формы оплаты. Как правило, расплачиваться можно на сдельной основе, а не только на почасовой или месячной.

Все гарантии и обязательства оговариваются в договоре. Операторы обучаются сторонними тренерами, заказчик об этом не должен переживать. Кроме того, у каждого оператора, работающего на вас, будет организовано свое удобное рабочее место. Также есть возможность составления соглашения о конфиденциальности.

Как видим, колл-центр на аутсорсинге в Украине https://pixelagcy.com/ru/call – выгодное предложение, воспользоваться которым может каждый желающий.