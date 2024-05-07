Шикарный морковный пирог без муки. Вкусный и полезный рецепт без овсянки

Морковные пироги — это тренд нескольких лет в разных странах мира. Все худеющие готовят пироги с морковью, так как они содержат мало углеводов, при этом довольно полезные.
Морковный пирог может быть источником полезных веществ, таких как: витамины А, В, С, Е, РР, К, минералы (железо, калий, магний, фосфор, медь, кобальт, цинк) и клетчатка.
Конечно, нельзя назвать все морковные пироги диетическими. Есть выпечка с большим содержанием углеводов в виде сахара.
Поэтому стоит готовить такие пироги самостоятельно, чтобы точно знать их состав.
Ингредиенты для теста:
- Морковь — 200 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Финиковый сироп — 3 ст.л.;
- Пищевая сода — 1 ч.л.;
- Миндаль молотый — 200 г.
Ингредиенты для крема:
- Творог — 150 г;
- Сливочное масло — 25 г;
- Кленовый сироп — 1 ч.л.
Приготовление морковного пирога:
В блендере измельчаем максимально мелко морковь. Отделяем заранее белки от желтков.
В отдельную тару вливаем финиковый сироп, добавляем миндаль молотый, желтки и морковь, перемешиваем до однородности.
Взбиваем миксером белки с щепоткой соли, добавляем массу к тесту.
Застилаем форму для выпечки 20х20 см пергаментом, кладем туда тесто и распределяем по дну. Выпекаем бисквит при 180 градусах 40-45 минут.
Для начинки смешиваем творог с кленовым сиропом и сливочным маслом. На верхушку бисквита распределяем ровным слоем крем.
Можно по желанию посыпать пирог стружкой из темного шоколада.
Получается отличный десертный пирог из моркови.