Коляска Виктория Голд Вики Карина: преимущества

Выбор качественной, безопасной и максимально комфортной детской коляски, очень важен не только для родителей, но и для маленьких пассажиров. В наше время в детских магазинах представленный широкий ассортимент колясок. Мы же советуем обратить внимание на украинский бренд Victoria Gold Viki Karina. Почему бренд стал популярен среди заботливых родителей, и где купить коляску по доступной цене, ответы на эти вопросы Вы узнаете в статье.

Коляска Виктория Голд Вики Карина: преимущество выбора.

Украинский производитель начал свое существование в 1998 году. За свое длительное существование, компания стала выбором молодых и заботливых родителей не только на территории Украины, но и за ее пределами. Так почему же родители выбирают изделия бренда Victoria Gold babymax.com.ua/Victoria_Gold

1. Отличное сочетание доступной цены и высокого качества.

2. Практичность.

3. Большой выбор расцветок

4. Ну и конечно же надежность изделий.

Рассмотрим модельный ряд бренда, на примере одной из самых популярных моделей viki karina. Помимо большой палитры расцветок стоит также отметить такие преимущества представленной модели:

1. Практичность. Коляска – трансформер, отличный вариант для первого транспортного средства малыша. Родителей порадует не только высокое качество, но и то что по доступной цене, они получают не только люльку, но и прогулочный блок.

2. Длительный срок использования, благодаря трансформации позволит использовать коляску с рождения и до 3 лет.

3. Большие, резиновые надувные колеса. Одно из главных преимуществ которые отмечают счастливые обладатели коляски Карина, это ее проходимость. Благодаря удачно подобранным колесам, передвижение возможно не только по улицам города, но и по проблемным участкам дороги.

4. Забота о комфорте и безопасности малышей. Помимо регулировки спинки, стоит отметить и амортизацию изделия. Детская коляска Вики Карина, оснащена двойной амортизацией, с регулировкой. Они позволяют сделать движение коляски мягче и приятней для малыша, даже на не ровной дороге. Ну и конечно же прогулочный блок оснащен пяти точечными ремнями безопасности, которые позволяют зафиксировать маленького непоседу.

Коляска Victoria Gold Viki Karina, станет отличным решением для малышей с рождения и до 3 лет. Купить детскую коляску Вы сможете в интернет магазине Babymax. Также стоит отметить большой выбор расцветок, которые представлены в нашем магазине.