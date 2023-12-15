Самый вкусный немецкий салат. Никогда не устану его готовить: просто и вкусно

На удивление, немецкие салаты весьма похожи на то, что готовят жители стран СНГ. Дело в том, что немцы тоже нередко добавляют в свои салаты такие компоненты как картофель, лук, чеснок и мясо. Помимо этого, заправка для салатов обильная. Это либо майонез, либо горчица, либо жирные сочные соусы.
В подобном сходстве блюд возможно играет роль тот факт, что Германия относительно холодная страна. Поэтому немцы стараются готовить сытную и жирную пищу в холода. Это касается и салатов в том числе.
Если рассмотреть другие холодные страны, там тоже присутствует такая тенденция. Покажем, как готовится немецкий салат.
Ингредиенты для немецкого салата:
- картофель — 5 шт.;
- соль — 1,5 ст. л.;
- капуста — 400 г;
- черный перец — 1/2 ч. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 6 ст. л.;
- красный лук;
- растительное масло — 200 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- маринованные огурцы — 6 шт.;
- молоко — 100 мл;
- горчица — 2 ст. л.;
- багет;
- итальянские приправы;
- сыр.
Приготовление немецкого салата:
Отвариваем картофель в воде с 1 ложкой соли до готовности. Шинкуем мелко капусту. В отдельной таре смешиваем соль, черный перец, яблочный уксус и оливковое масло.
Выливаем маслянистую заправку в нашинкованную капусту и перемешиваем. Очищаем отварной картофель и нарезаем небольшими кубиками. Кладем картошку в миску с капустой.
Нарезаем полукольцами лук, обжариваем его в сковороде на растительном масле. Натираем к луку в сковороду зубчики чеснока. Выкладываем лук с чесноком в салат.
Нарезаем кружочками маринованные огурцы и отправляем тоже в салат. В отдельной глубокой миске соединяем растительное масло и молоко, погружным блендером взбиваем до однородности.
Высыпаем в массу соль, черный перец и горчицу, снова взбиваем до однородности. Заправляем этим соусом салат и перемешиваем.
Нарезаем небольшими кусочками багет и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Посыпаем хлеб итальянскими травами и тертым заранее сыром.
Выпекаем кусочки багета при 200 градусах 10 минут.
Подавать кусочки багета нужно вместе с картофельным немецким салатом. Так этот салат может легко превратиться в незамысловатую закуску.