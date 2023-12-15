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Самый вкусный немецкий салат. Никогда не устану его готовить: просто и вкусно

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Самый вкусный немецкий салат. Никогда не устану его готовить: просто и вкусно

На удивление, немецкие салаты весьма похожи на то, что готовят жители стран СНГ. Дело в том, что немцы тоже нередко добавляют в свои салаты такие компоненты как картофель, лук, чеснок и мясо. Помимо этого, заправка для салатов обильная. Это либо майонез, либо горчица, либо жирные сочные соусы.

В подобном сходстве блюд возможно играет роль тот факт, что Германия относительно холодная страна. Поэтому немцы стараются готовить сытную и жирную пищу в холода. Это касается и салатов в том числе.

Если рассмотреть другие холодные страны, там тоже присутствует такая тенденция. Покажем, как готовится немецкий салат.

Ингредиенты для немецкого салата:

  • картофель — 5 шт.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • капуста — 400 г;
  • черный перец — 1/2 ч. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 6 ст. л.;
  • красный лук;
  • растительное масло — 200 мл;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • маринованные огурцы — 6 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • горчица — 2 ст. л.;
  • багет;
  • итальянские приправы;
  • сыр.

Приготовление немецкого салата:

Отвариваем картофель в воде с 1 ложкой соли до готовности. Шинкуем мелко капусту. В отдельной таре смешиваем соль, черный перец, яблочный уксус и оливковое масло.

Выливаем маслянистую заправку в нашинкованную капусту и перемешиваем. Очищаем отварной картофель и нарезаем небольшими кубиками. Кладем картошку в миску с капустой.

Нарезаем полукольцами лук, обжариваем его в сковороде на растительном масле. Натираем к луку в сковороду зубчики чеснока. Выкладываем лук с чесноком в салат.

Нарезаем кружочками маринованные огурцы и отправляем тоже в салат. В отдельной глубокой миске соединяем растительное масло и молоко, погружным блендером взбиваем до однородности.

Высыпаем в массу соль, черный перец и горчицу, снова взбиваем до однородности. Заправляем этим соусом салат и перемешиваем.

Самый вкусный немецкий салат. Никогда не устану его готовить: просто и вкусно

Нарезаем небольшими кусочками багет и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Посыпаем хлеб итальянскими травами и тертым заранее сыром.

Выпекаем кусочки багета при 200 градусах 10 минут.

Самый вкусный немецкий салат. Никогда не устану его готовить: просто и вкусно

Подавать кусочки багета нужно вместе с картофельным немецким салатом. Так этот салат может легко превратиться в незамысловатую закуску.

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