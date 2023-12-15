Самый вкусный немецкий салат. Никогда не устану его готовить: просто и вкусно

На удивление, немецкие салаты весьма похожи на то, что готовят жители стран СНГ. Дело в том, что немцы тоже нередко добавляют в свои салаты такие компоненты как картофель, лук, чеснок и мясо. Помимо этого, заправка для салатов обильная. Это либо майонез, либо горчица, либо жирные сочные соусы.

В подобном сходстве блюд возможно играет роль тот факт, что Германия относительно холодная страна. Поэтому немцы стараются готовить сытную и жирную пищу в холода. Это касается и салатов в том числе.

Если рассмотреть другие холодные страны, там тоже присутствует такая тенденция. Покажем, как готовится немецкий салат.

Ингредиенты для немецкого салата:

картофель — 5 шт.;

соль — 1,5 ст. л.;

капуста — 400 г;

черный перец — 1/2 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 6 ст. л.;

красный лук;

растительное масло — 200 мл;

чеснок — 1 зубчик;

маринованные огурцы — 6 шт.;

молоко — 100 мл;

горчица — 2 ст. л.;

багет;

итальянские приправы;

сыр.

Приготовление немецкого салата:

Отвариваем картофель в воде с 1 ложкой соли до готовности. Шинкуем мелко капусту. В отдельной таре смешиваем соль, черный перец, яблочный уксус и оливковое масло.

Выливаем маслянистую заправку в нашинкованную капусту и перемешиваем. Очищаем отварной картофель и нарезаем небольшими кубиками. Кладем картошку в миску с капустой.

Нарезаем полукольцами лук, обжариваем его в сковороде на растительном масле. Натираем к луку в сковороду зубчики чеснока. Выкладываем лук с чесноком в салат.

Нарезаем кружочками маринованные огурцы и отправляем тоже в салат. В отдельной глубокой миске соединяем растительное масло и молоко, погружным блендером взбиваем до однородности.

Высыпаем в массу соль, черный перец и горчицу, снова взбиваем до однородности. Заправляем этим соусом салат и перемешиваем.

Нарезаем небольшими кусочками багет и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Посыпаем хлеб итальянскими травами и тертым заранее сыром.

Выпекаем кусочки багета при 200 градусах 10 минут.

Подавать кусочки багета нужно вместе с картофельным немецким салатом. Так этот салат может легко превратиться в незамысловатую закуску.