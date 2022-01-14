Комфортное недорогое такси по Крыму

Взять такси из аэропорта, чтобы доехать до центра города или домой, в некоторых городах Европы стоит очень дорого. В аэропортах Лондона (Станстед, Лутон, Гатвик) и Милана (Бергамо, Мальпенса) путешественникам даже приходится заранее закладывать в свой бюджет не менее 100 евро на такси. Эта сумма в 10 раз превышает цену в аэропортах Бухареста и Варшавы. Согласно исследованию, проведенному AirMundo.com, в Европе путешественники платят в среднем 40 евро за поездку на такси из аэропорта.

Пятёрку самых дорогих аэропортов по стоимости такси возглавляет аэропорт Милана Бергамо (105 EUR), на втором и третьем местах — лондонские аэропорты Станстед (104 EUR / 95 GBP) и Лутон (99 EUR / 90 GBP). Замыкают топ — 5 лидеров по дороговизне такси аэропорт Милана Мальпенса (95 евро) и лондонский аэропорт Гатвик (93 евро / 85 фунтов). Неудобное расположение этих аэропортов на большом расстоянии от центра города играет важную роль.

Аэропорты Бергамо, Станстед и Лутон в основном используются лоукостерами Ryanair, easyJet и Wizz Air с низкими тарифами на перелёт, поэтому путешественники, которые руководствуются только ценами на авиабилеты здесь будут разочарованы. Скорее всего, поездка на такси до отеля в центр будет стоит дороже, чем сам авиабилет. Заказ такси заранее — это способ снизить стоимость поездки из лондонских аэропортов.

В Европе средняя цена на такси от аэропорта до центра города составляет 40 евро за получасовую поездку. Но, например, в Стамбуле нужно иметь в виду, что на практике мало кто из водителей такси при поездке в новый аэропорт или аэропорт Сабиха Гёкчен придерживается официальных тарифов.

Уровень цен в аэропортах Восточной Европы в 10 раз ниже. Так, например, в Измире такси из аэропорта Аднан Мендерес стоит 11 EUR или 67 турецких лир, в Бухаресте в аэропорту Анри Коанда — 10 EUR (45 RON), в Варшаве — 9 EUR (40 PLN), в курортной Анталии — 8 EUR (48,50 TRY).

Самые загруженные аэропорты России Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково в сравнении с первой пятёркой европейских аэропортов по дороговизне такси, особенно для иностранных путешественников в нашу страну, выглядят очень привлекательно.

Уехать в центр Москвы из Домодедово можно за 28 EUR или 2000 рублей. В рейтинге 50 самых дорогих аэропортов Европы он занимает 29 место. Шереметьево расположился на 35-й позиции – 25 EUR / 1800 рублей. Внуково – 39 место, 23 EUR / 1600 рублей. Аэропорт Пулково находится на 46-м месте, стоимость поездки в центр Санкт-Петербурга составит 15 EUR или 1050 рублей.

Из 50 самых загруженных аэропортов Европы, восемь установили фиксированные тарифы на такси до центра своих городов. Это аэропорт Мальпенса (Милан), аэропорты Шарля де Голля и Орли (Париж), аэропорт Фьюмичино (Рим), аэропорты Афин, Ниццы, Мадрида, Барахаса и питерский Пулково.