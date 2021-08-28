Коммуникационные возможности и мультимедиа современных мобильных телефонов

10 сентября Apple представила iPhone 11, новый флагманский смартфон по цене айфон 11 699 долларов, который предлагает ряд мощных функций по доступной цене. Продаваемый вместе с более дорогим iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 станет идеальным iPhone для большинства людей.

IPhone 11 сменяет iPhone XR и оснащен 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем, который Apple называет «Жидкий Retina HD Display». Он имеет разрешение 1792 х 828 на 326ppi , 1400: контрастность 1 625 нита максимальной яркости, True Tone поддержки для настройки баланса белого для окружающего освещения, а также широкая цветовая поддержка для правдивой жизни цветов. Наслаждаться качественной музыкой позволит такое устройство, как Samsung Galaxy M20, приобрести в Украине которые вы можете на сайте y.ua/smartfony/samsung-galaxy-m20.

Как и iPhone XR, iPhone 11 не включает 3D Touch, вместо этого используется Haptic Touch . Haptic Touch поддерживается в iOS 13, но ему не хватает чувствительности к давлению 3D Touch. Что касается дизайна, iPhone 11 имеет стеклянный корпус, который поставляется в шести различных цветах : белый, черный, желтый, (ПРОДУКТ) КРАСНЫЙ, Фиолетовый и Зеленый. Последние два цвета являются новыми в 2019 году.

IPhone 11 не сильно отличается от iPhone XR, но Apple утверждает, что он сделан из самого прочного стекла в смартфоне и обладает повышенной водостойкостью (IP68) , что повышает общую долговечность. Пространственное аудио обеспечивает более захватывающее звучание, и поддерживается Dolby Atmos .

Система камер отличает iPhone 11 от XR, а Apple представляет новую камеру с двумя объективами, которая является улучшением по сравнению с предыдущей камерой с одним объективом. Настройка камеры включает в себя стандартную широкоугольную камеру и новую ультра широкоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. В отличие от iPhone 11 Pro и Pro Max, здесь нет телеобъектива.

По словам Apple, ультра широкоугольная камера захватывает в четыре раза больше сцен , что делает ее идеальной для пейзажных фотографий, архитектурных изображений, небольших кадров и многого другого. Обе камеры работают вместе, чтобы включить портретный режим для людей, домашних животных, объектов и т. Д. , Обновление для iPhone XR, которое поддерживает только фотоснимки в портретном режиме.

Интерфейс камеры на iPhone 11 был переработан с более захватывающим эффектом, который позволяет вам видеть и захватывать область за пределами кадра, используя ультра широкоугольную камеру, если это необходимо. Поддерживается 2-кратное оптическое уменьшение , как и цифровое увеличение до 5-кратного .

Apple добавила новый ночной режим , предназначенный для использования возможностей обработки iPhone, и новый широкий сенсор камеры для съемки четких, четких и ярких фотографий даже при очень слабом освещении, аналогично режиму ночного видения на устройствах Google Pixel.

Smart HDR следующего поколения использует преимущества машинного обучения для захвата более естественных изображений с улучшенными деталями подсветки и теней, а в iOS 13.2 Apple представляет функцию Deep Fusion, в которой используются передовые методы машинного обучения для попиксельной обработки изображений. фотографии, оптимизированные для текстуры, деталей и шума. В целом, iPhone 11 предлагает намного улучшенные фотографические возможности по сравнению с XR.***