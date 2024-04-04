Отбивные из свинины классические

Отбивные из свинины – это простое и вкусное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина, который удовлетворит голод и гастрономическое желание у всех членов семьи. Тонкие ломтики мяса, панировка и жарка на сковороде делают эту еду незабываемо вкусной и сочной, ибо свинина сохраняет в себе все свои соки. Для приготовления отбивных вам понадобится кусок свинины без костей, яйцо, мука, соль, перец и масло для жарки. Однако можно и просто приправить кусочки солью и перцем, а после обжарить, пропуская шаги с кляром либо панировкой. Выбирайте нежное мясо, чтобы кушанье получилось сочным и мягким. При подаче можно добавить картофельное пюре или свежие овощи в качестве гарнира. Не забудьте украсить блюдо зеленью или ломтиками лимона – это придаст ему аппетитный вид. Отбивные из свинины можно подавать как горячее блюдо с гарниром из картофеля или овощей, так и добавлять в бутерброды или бургеры. Готовые отбивные получаются сочными, ароматными и очень вкусными. Попробуйте приготовить отбивные из свинины по нашим рецептам и порадуйте своих близких вкусным ужином!

Сочные и нежные отбивные из свинины на сковороде

Сочные и нежные отбивные из свинины на сковороде – это питательное и аппетитное блюдо для любителей мяса, которым нравится простота готовки и натуральность вкусов. Идеально подходят для ужина или обеда с семьей, ведь угощать своих близких людей таким сочным блюдом – это настоящее удовольствие.

Ингредиенты –+5 порц.

Свиная вырезка 500 гр.

Жир свиной для жарки

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Как приготовить сочные и нежные отбивные из свинины на сковороде? Мясо обдаем водой и обсушиваем любым удобным способом, режем на порционные ломтики, толщиной около полутора сантиметра. Вооружаемся кухонным молоточком и отбиваем куски с двух сторон, но не слишком активно. Толстостенную сковороду ставим на сильный огонь и забрасываем кусочек сала. Вытапливаем жир и убираем сало. Выкладываем отбивные на небольшом расстоянии друг от друга и жарим на сильном огне 60 секунд. Свинину переворачиваем и обжариваем со второй стороны две минуты, посыпаем молотым перцем. Ломтики снова переворачиваем и только теперь солим, ибо соль вытягиваем влагу и блюдо может получиться сухим. Отбивные из свинины готовы! Перекладываем их на тарелки и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Классические свиные отбивные в кляре на сковороде

Классические свиные отбивные в кляре на сковороде – это популярное блюдо, которое обязательно понравится всем мясоедам. За счет легкой и хрустящей корочки, полученной благодаря кляру, кушанье становятся по-настоящему аппетитным, а также сохраняет в себе все соки. Идеально подойдут как горячее блюдо на обед или ужин, добавив к ним любимые гарниры.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свинина – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Свинину режем на пластины и раскладываем на разделочной доске, накрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком. Затем посыпаем полуфабрикаты солью и любимыми приправами со всех сторон.

2) Для кляра в пиалу вбиваем яйцо и всыпаем немного муки.

3) Взбалтываем компоненты при помощи венчика до гладкой и однородной консистенции.

4) Погружаем в яично-мучную смесь ломтики мяса.

5) Перекладываем отбивные на разогретую сковородку с растительным маслом. Жарим с двух сторон по три минуты на умеренном огне.

6) Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Отбивные из свинины с сыром на сковороде

Отбивные из свинины с сыром на сковороде – это блюдо, которое удивит своим неповторимым вкусом и сытностью. Плавящийся сыр, добавленный к свинине, придает отбивным изюминку и делает их настоящим деликатесом. Идеальный вариант для банкета либо семейного ужина.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 800 гр.

Сыр твердый – 250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень – 30 гр.

Мука – 1 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Перед началом процесса под струей воды промываем мясо и зелень, удаляем шелуху с зубчиков чеснока.

2) Мясо режем на порционные куски, солим, перчим и отбиваем. Погружаем ломтики в смесь из яиц и чеснока, пропущенного через пресс, а после в муку. Выкладываем заготовки на дно сковороды с разогретым растительным маслом.

3) Обжариваем отбивные две минуты с одной стороны, переворачиваем и спустя 60 секунд посыпаем тертым сыром. Уменьшаем нагрев до минимума и томим свинину под крышкой до расплавления сырной стружки.

4) Выкладываем кушанье на сервировочные тарелки.

5) Дополняем веточками свежего укропа и трапезничаем. Приятного аппетита!

Жареные отбивные из свинины в панировочных сухарях

Жареные отбивные из свинины в панировочных сухарях – это вкусное и сытное блюдо, которое приятно удивит вас своей хрустящей корочкой и мягкой сочной мякотью. Панировка из сухарей придает отбивным особый аромат и текстуру, делая их настоящим деликатесом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Карбонат свиной – 500 гр.

Сухари панировочные – 0,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Свинину режем на куски поперек волокон (толщина около полутора сантиметров) и отбиваем до толщины в 5 миллиметров.

2) Натираем отбивные молотым перцем и солью, оставляем при комнатной температуре на 15 минут для пропитки ароматами.

3) Каждый мясной ломтик обваливаем в муке и погружаем в смесь из взбитых яиц.

4) Панируем в сухарях и параллельно раскаляем растительное масло в сковороде.

5) Жарим свинину на протяжении 4 минут с каждой стороны и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!

Свиные отбивные на сковороде гриль

Свиные отбивные на сковороде гриль – это прекрасный вариант для любителей жареного мяса с характерными полосками от гриля. Такие отбивные получаются особенно ароматными и сочными благодаря специфике приготовления. Идеальный вариант для пикника или теплого вечера на свежем воздухе.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Корейка свиная – 250 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Приправа для свинины – 4 щепотки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Корейку промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.

2) Режем мясо на порционные куски, толщиной около 12-14 миллиметров.

3) При помощи кухонного молоточка, отбиваем свинину с двух сторон.

4) Натираем отбивные приправой и солью, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

5) Обмакиваем кисточку в растительное масло и смазываем ломтики со всех сторон.

6) Сковородку гриль раскаляем и выкладываем полуфабрикаты, жарим в течение двух минут с каждой стороны.

7) Перекладываем кушанье на тарелку с овощами и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Сочные отбивные из свинины с луком на сковороде

Сочные отбивные из свинины с луком на сковороде – это блюдо, которое завоюет сердца любителей сочного мяса с дополнительными вкусовыми нотками, которые придают полукольца лука и расплавленный сыр. Лук придает отбивным неповторимый аромат и насыщенный вкус, делая их еще более аппетитными. Идеально подходят для легкого ужина или обеда, сочетаясь с различными гарнирами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Шея свиная – 600-700 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Базилик сушеный – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Все необходимое выкладываем на стол: снимаем шелуху с лука, ополаскиваем мясо.

2) Разрезаем свиную мякоть на порционные ломтики, толщиной по два сантиметра.

3) Старательно отбиваем кухонным молоточком.

4) Натираем солью и окунаем в сковороду с раскаленным растительным маслом.

5) Обжариваем по три минуты с каждой стороны, убавляем нагрев и сверху посыпаем черным и красным перцем, тертым сыром и полукольцами репчатого лука.

6) Оставляем под крышкой на медленном огне до расплавления. Перед подачей дополняем сушеным базиликом. Приятного аппетита!

Вкусные отбивные из свинины в яйце на сковороде

Вкусные отбивные из свинины в яйце на сковороде – это популярное блюдо, которое понравится любителям мяса с нежной и аппетитной корочкой. Яично-мучной кляр придает отбивным особый вкус и делает их невероятно сочными. Идеально подойдут для ужина или обеда, на приготовление которого уйдет минимум времени.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Приправа универсальная – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Подготавливаем продукты согласно списку, представленному выше.

2) Мясо режем на стейки, хорошенько отбиваем кухонным молотком и натираем черным перцем с солью.

3) Для кляра расколачиваем яйцо со щепоткой соли, в отдельную тарелку насыпаем пшеничную муку.

4) Окунаем свинину во взбитое яйцо, затем обваливаем в муке и перекладываем на сковородку с горячим растительным маслом. Жарим по 5-7 минут с каждой стороны на медленном огне.

5) Не дожидаясь остывания распределяем по тарелкам и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Мягкие отбивные из карбоната свинины на сковороде

Мягкие отбивные из карбоната свинины на сковороде, приготовленные без какой-либо панировки и кляра – это аппетитное и вкусное блюдо, которое понравится всем любителям домашней кухни. Свиной карбонат – это самая нежная часть тушки, которая, приготовленная в виде отбивных, станет идеальным дополнением к любому гарниру и салатам.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Карбонат свиной – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Карбонат промываем и обсушиваем, режем на порционные кусочки средней толщины.

2) Для того, чтобы во время термической обработки мясо не скрутилось, полностью срезаем жир либо надрезаем сторону, на которой есть сало.

3) Ломтики накрываем пленкой и активно отбиваем при помощи кухонного молоточка.

4) Натираем полуфабрикаты солью и черным молотым перцем. Кладем отбивные на сковородку с раскаленным растительным маслом и готовим на умеренном пламени 3-4 минуты.

5) Затем свинину переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны еще 3-4 минуты.

6) Кушанье сервируем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Отбивные из свиной шеи на сковороде

Отбивные из свиной шеи на сковороде – это сочное блюдо из мяса, которое отличается насыщенным вкусом и сочностью. Шейная часть свинины одна из самых вкусных и простых в приготовлении, поэтому даже если вы не умеете готовить мясо так, чтобы оно оставалось мягким, остановите свой выбор на шее.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Шея свиная – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Горчица – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Перед началом процесса под струей воды промываем мясо, насухо промакиваем бумажными полотенцами. Луковицу «освобождаем» от шелухи и режем головку тонкими полукольцами.

2) Свиную шею режем на куски поперек волокон толщиной около двух сантиметров, отбиваем и натираем смесью из горчицы, соли и приправ. Оставляем при комнатной температуре на 20-30 минут для пропитки.

3) Параллельно на разогретом растительном масле пассеруем лук до светло-коричневого оттенка, разбиваем и взбалтываем яйца в пиале.

4) Лук выкладываем в тарелку, а в сковороду выкладываем отбивные, запанированные в яйце и муке. Жарим мясо по 5-7 минут с каждой стороны, затем посыпаем луком и томим еще 5 минут под крышкой на минимальном нагреве.

5) Сочные отбивные дополняем разносолами и зеленью. Приятного аппетита!

Сочные и нежные отбивные из свинины на сковороде со сметаной

Сочные и нежные отбивные из свинины на сковороде со сметаной – это удивительно нежное и ароматное блюдо, которое непременно понравится всем любителям мяса. Сметана придает отбивным насыщенный вкус и сочность, делая их невероятно аппетитными и в буквальном смысле слова тающими во рту. Идеальное блюдо для ужина или обеда, которое удовлетворит даже самых избирательных гурманов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Сметана – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 100 мл.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Промытую и обсушенную свинину режем на пластины по одному сантиметру в толщину.

2) Ломтики укладываем в пакет и с двух сторон отбиваем кухонным молоточком.

3) В глубокой чаше взбалтываем яйцо с солью и перцем. Окунаем отбивные в яичную смесь, а после панируем в муке.

4) Жарим мясо по 2-3 минуты на растительном масле (огонь должен быть средним) и выкладываем на тарелку.

5) Когда все отбивные обжарены, на сковороде пассеруем мелкие кубики репчатого лука.

6) К зажарке добавляем остатки муки и сметану, хорошенько перемешиваем.

7) Заливаем содержимое сковороды водой, подсаливаем и томим несколько минут до загустения.

Выкладываем свинину в соус и прогреваем все вместе еще несколько минут.

9) К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!