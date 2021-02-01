Интернет-магазины — это одна из перспективных и динамично развивающихся сфер торговли. Специалисты не сомневаются в дальнейшем росте онлайн-торговли, также точно, как и в конкуренции, которая все жестче и острее в этом сегменте рынка. И выиграть можно только с помощью качественной seo-оптимизации. Ниже, рассмотрим некоторые нюансы продвижения онлайн-магазинов. Компания tripmydream запустила образовательный проект tripmydream Academy, сейчас идет набор четвертого потока на курс «Комплексный интернет-маркетинг». В этом году планируется запуск курсов по PPC и SEO для новичков. Подробнее на сайте. На сайте есть блог со статьями, которые будут полезны интернет-маркетологам.
При продвижении интернет-магазина, необходимо обращать особое внимание на навигацию и оптимизацию. Специфика онлайн-торговли такова, что решение остаться или нет на странице, покупатель принимает за несколько секунд. Неудобство интерфейса и недостатки дизайна могут быть фатальными. Поэтому важно делать интуитивно-понятную, качественную навигацию. Существующий ассортимент товара, обеспечивайте качественными графическими изображениями или фотографиями, а также уникальными описаниями. Особое внимание уделите разделам «Оплата», «Доставка» и «Online-консультации». Кроме юзабилити, необходимо оптимизировать онлайн-магазин с точки зрения поисковых машин, а также убедитесь в качестве и уникальности контента, отсутствии ошибок и нерабочих ссылок. Стратегия продвижения. Можно выделить три основных стратегии раскрутки и продвижения интернет-магазина.
Каждая из них рассчитана на определенную категорию посетителей.
- Продвижение проекта по общим запросам. Рассчитано на посетителей, которые не определись с покупкой. Но при этом, готовы сделать свой выбор и оформить соответствующий заказ.
- Продвижение по СЧ запросам. Рассчитано на покупателей, которые хотят ближе ознакомиться с товаром и сравнить его стоимость с конкурирующими сайтами.
- Продвижение по НЧ запросам. Проводится для более мотивированных покупателей, которые готовы сделать заказ, и только ищут где они могут это сделать. Пиар и скрытое продвижение. Кроме стандартного продвижения ссылками и статьями, многие специалисты советую раскручивать интернет-магазин с помощью скрытого маркетинга. Это размещение пресс-релизов, ссылок и другой информации в определенных тематических сообществах, крупных форумах и социальных сетях.