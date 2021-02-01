Интернет-магазины — это одна из перспективных и динамично развивающихся сфер торговли. Специалисты не сомневаются в дальнейшем росте онлайн-торговли, также точно, как и в конкуренции, которая все жестче и острее в этом сегменте рынка. И выиграть можно только с помощью качественной seo-оптимизации. Ниже, рассмотрим некоторые нюансы продвижения онлайн-магазинов. Компания tripmydream запустила образовательный проект tripmydream Academy, сейчас идет набор четвертого потока на курс «Комплексный интернет-маркетинг». В этом году планируется запуск курсов по PPC и SEO для новичков. Подробнее на сайте. На сайте есть блог со статьями, которые будут полезны интернет-маркетологам.

При продвижении интернет-магазина, необходимо обращать особое внимание на навигацию и оптимизацию. Специфика онлайн-торговли такова, что решение остаться или нет на странице, покупатель принимает за несколько секунд. Неудобство интерфейса и недостатки дизайна могут быть фатальными. Поэтому важно делать интуитивно-понятную, качественную навигацию. Существующий ассортимент товара, обеспечивайте качественными графическими изображениями или фотографиями, а также уникальными описаниями. Особое внимание уделите разделам «Оплата», «Доставка» и «Online-консультации». Кроме юзабилити, необходимо оптимизировать онлайн-магазин с точки зрения поисковых машин, а также убедитесь в качестве и уникальности контента, отсутствии ошибок и нерабочих ссылок. Стратегия продвижения. Можно выделить три основных стратегии раскрутки и продвижения интернет-магазина.

Каждая из них рассчитана на определенную категорию посетителей.