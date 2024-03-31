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Рецепт: Мусс фруктовый — Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

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Рецепт: Мусс фруктовый — Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

Ингредиенты:
сок яблочный — 300 гр;
сахар — 1 ст.л;
манная крупа — 2 ст.л.
Способ приготовления: Добрый день. уважаемые мои читатели!
На просторах интернета нашла прекрасный рецепт. Конечно переработала, доделала и получился невероятно вкусный, не узнаваемый десерт.

Готовить очень легко и быстро. Хорошо использовать для приготовления густой, домашний яблочный сок, так как в яблоках много пектина.
Отлично получается мусс и из грушевого сока, но я с опытом поняла. что сок должен быть с кислинкой.
Я в сок добавляю сахар, что бы вкус был ярче. Это тоже с опытом придёт. сколько сахара добавить.
Я сварила из сока и двух ложек манной крупы «кашу». Варила до полной готовности манной крупы, она должна полностью развариться.

Рецепт: Мусс фруктовый - Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

оставляю «кашу» до полного остывания.
Когда остыло до холодного, начинаю взбивать миксером.

Рецепт: Мусс фруктовый - Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

Взбивать нужно не меньше пяти минут, пока содержимое не увеличится в три раза и не станет плотным.

Рецепт: Мусс фруктовый - Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

Готово… Раскладываю по стаканчикам или бокалам, получилось много. Можно сразу попробовать, это очень вкусно.

Рецепт: Мусс фруктовый - Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

Ставлю в холодильник, утром ещё больше застывший мусс становится ещё вкуснее.
Кого угощаю, ни кто не может распознать ингредиенты, вкус совершенно оригинальный и интересный.
Ближе к лету попробую ещё и заморозить…
Рекомендую приготовить, детям очень нравится.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.

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