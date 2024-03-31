Рецепт: Мусс фруктовый — Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный десерт.

Ингредиенты:

сок яблочный — 300 гр;

сахар — 1 ст.л;

манная крупа — 2 ст.л.

Способ приготовления: Добрый день. уважаемые мои читатели!

На просторах интернета нашла прекрасный рецепт. Конечно переработала, доделала и получился невероятно вкусный, не узнаваемый десерт.

Готовить очень легко и быстро. Хорошо использовать для приготовления густой, домашний яблочный сок, так как в яблоках много пектина.

Отлично получается мусс и из грушевого сока, но я с опытом поняла. что сок должен быть с кислинкой.

Я в сок добавляю сахар, что бы вкус был ярче. Это тоже с опытом придёт. сколько сахара добавить.

Я сварила из сока и двух ложек манной крупы «кашу». Варила до полной готовности манной крупы, она должна полностью развариться.

оставляю «кашу» до полного остывания.

Когда остыло до холодного, начинаю взбивать миксером.

Взбивать нужно не меньше пяти минут, пока содержимое не увеличится в три раза и не станет плотным.

Готово… Раскладываю по стаканчикам или бокалам, получилось много. Можно сразу попробовать, это очень вкусно.

Ставлю в холодильник, утром ещё больше застывший мусс становится ещё вкуснее.

Кого угощаю, ни кто не может распознать ингредиенты, вкус совершенно оригинальный и интересный.

Ближе к лету попробую ещё и заморозить…

Рекомендую приготовить, детям очень нравится.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.