Комплект гидравлики и особенности его покупки

Комплекты гидравлического оборудования активно используются в разных сферах народного хозяйства страны, но наиболее часто они применяются на транспорте. Установленные на любую машину – тягач, самосвал, специального назначения, они обеспечивают ей дополнительные возможности. Так, гидрофицированная техника может буксировать другую технику (прицепную, полуприцепную), агрегатировать всевозможные установки и сменное оснащение. Купить гидравлику для любых целей и задач можно здесь https://hydromarket.com.ua/g83150901-komplekty-gidravliki.

Состав комплекта гидравлики и его вариации

Комплект гидравлики может быть базовым, суженным и расширенным. Решение о добавлении какого-либо агрегата с определением его параметров, а также об исключении узла из системы должен принимать компетентный специалист на основании расчетов.

Базовый комплект гидрооборудования для машины включает в себя:

механизм отнятия у двигателя мощности, который состоит из коробки и вала, иногда валов;

гидронасос, качающий жидкость и нагнетающий давление нужных значений;

бак, оснащенный фильтрами, в котором находится носитель;

гидропровод, состоящий из шлангов, рукавов, трубок;

распределительный механизм, служащий для направления потоков;

цилиндры, которые управляют исполнительными органами;

элементы управления;

набор монтажных деталей и уплотнителей.

На усмотрение проектировщика комплект гидравлики может быть дополнен устройством, подогревающим или наоборот, охлаждающим гидрожидкость, гидроаккумулятором, защитным кожухом и т.д. На решение о смене комплектации могут влиять следующие факторы: