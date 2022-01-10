Комплект гидравлики и особенности его покупки

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Евгений
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Комплект гидравлики и особенности его покупки

Комплекты гидравлического оборудования активно используются в разных сферах народного хозяйства страны, но наиболее часто они применяются на транспорте. Установленные на любую машину – тягач, самосвал, специального назначения, они обеспечивают ей дополнительные возможности. Так, гидрофицированная техника может буксировать другую технику (прицепную, полуприцепную), агрегатировать всевозможные установки и сменное оснащение. Купить гидравлику для любых целей и задач можно здесь https://hydromarket.com.ua/g83150901-komplekty-gidravliki.

Состав комплекта гидравлики и его вариации

Комплект гидравлики может быть базовым, суженным и расширенным. Решение о добавлении какого-либо агрегата с определением его параметров, а также об исключении узла из системы должен принимать компетентный специалист на основании расчетов.

Базовый комплект гидрооборудования для машины включает в себя:

  • механизм отнятия у двигателя мощности, который состоит из коробки и вала, иногда валов;
  • гидронасос, качающий жидкость и нагнетающий давление нужных значений;
  • бак, оснащенный фильтрами, в котором находится носитель;
  • гидропровод, состоящий из шлангов, рукавов, трубок;
  • распределительный механизм, служащий для направления потоков;
  • цилиндры, которые управляют исполнительными органами;
  • элементы управления;
  • набор монтажных деталей и уплотнителей.

На усмотрение проектировщика комплект гидравлики может быть дополнен устройством, подогревающим или наоборот, охлаждающим гидрожидкость, гидроаккумулятором, защитным кожухом и т.д. На решение о смене комплектации могут влиять следующие факторы:

  • условия эксплуатации – влажность и температура внешней среды, ее загрязненность;
  • количество контуров в гидросистеме, которых может быть один, два или больше;
  • интенсивность нагрузки;
  • особенности предстоящих задач;
  • специфика технологического процесса;
  • частота применения опций.

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