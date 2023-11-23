Иногда сочетание вкусов в одном блюде такое удачное, что никакого мяса не надо! Многослойный салат с морковью и плавленым сыром доказывает, что использование отварной грудки или ветчины для закуски необязательно.

Для приготовления такого аппетитного блюда вам понадобятся самые доступные ингредиенты, которые есть в доме у каждого. Даже в магазин не придется бежать, чтобы сделать столь нарядную и сытную закуску.

Как приготовить быстрый салат с морковью и плавленым сыром

Во время приготовления этого блюда используется сырая морковь. Отваривать ее не нужно. Главное — натрите морковь на мелкой терке. Соедините ее с чесноком и небольшим количеством майонеза. Пусть она так постоит при комнатной температуре в течение 15 минут.

Ингредиенты

Морковь1 шт. Яйцо5 шт. Плавленый сыр3 шт. Чеснок2 зуб. Огурцы соленые3 шт. Твердый сыр50 г Черный перец (молотый)2 щеп. Соль по вкусу Майонез по вкусу

Приготовление

Очищаем крупную морковь. Натираем ее на мелкой терке. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. В миске соединяем морковь с чесноком.К полученной смеси добавляем 2 ст. л. майонеза. Всыпаем соль и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешиваем до однородности. Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их. Отделяем белки от желтков. Натираем белки на терке с мелкими ячейками.Отправляем плавленые сырки на 20 минут в морозильную камеру для охлаждения. Их, твердый сыр и яичные желтки натираем на мелкой терке, а соленые огурцы — на крупной.Формируем салат. На блюдо выкладываем половину от общего количества плавленого сыра. Ровняем его. Сверху рисуем майонезную сеточку. На плавленый сыр помещаем половину белков. Снова делаем сеточку из майонеза. Выкладываем сверху половину морковной массы, равномерно ее распределяя.Затем помещаем соленые огурцы. Снова следует слой из плавленого сыра. Рисуем сверху майонезную сеточку. Выкладываем оставшиеся белки. Смазываем их майонезом.Выкладываем вторую часть моркови. Присыпаем ее твердым сыром. Смазываем его майонезом. Аккуратно присыпаем всё яичными желтками.

Отправьте закуску на полчаса в холодильник. Затем украсьте ее при помощи зеленого лука. Промойте его и нарежьте колечками. Выложите зеленый лук по кругу на верхушке салата. Потом измельчите грецкие орехи и присыпьте ими закуску. Приятного аппетита!