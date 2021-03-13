Кому нужен автоклав

Материал, из которого изготовлен автоклав

Автоклав из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Оборудование из нержавейки не боится коррозии, поэтому его срок эксплуатации может составить около пятидесяти лет. Правда, за столь впечатляющие технические характеристики придется заплатить немало. Автоклавы из бывшего газового бидона не значительно уступают аппаратам из нержавейки.

Они могут похвастаться невысокой ценой, в чем заключается один из их несомненных плюсов. Из минусов: автоклав для консервирования из бывшего газового баллона придется хорошенько промыть перед эксплуатацией, чтобы избавить его от остатков газа и неприятного запаха. Но даже после всех этих манипуляций готовить в нем открытую пищу нельзя. Автоклавы из чугуна стоят еще дешевле аппаратов из бывшего газового баллона. Впрочем, их нельзя назвать долговечными, в отличие от автоклавов из нержавеющей стали.

Объем автоклава

Бытовой автоклав может вместить от восьми до ста двадцати пяти полулитровых банок и от трех до пятидесяти литровых банок. Имейте в виду, что аппарат нельзя загружать под завязку, чтобы в ходе его эксплуатации банки не взорвались.

Выбирайте модель, которая бы наилучшим образом соответствовала вашим потребностям и задачам.

Тип нагрева

Нельзя сказать, что это один из решающих критериев, но обратить на него внимание все же стоит. От него зависит то, насколько вам будет удобно пользоваться аппаратом. Автоклавы могут нагреваться от газовой горелки и электричества. Для электрических автоклавов доступны оба типа нагрева, а для газовых – всего лишь один.

В сравнении с газовыми автоклавами, электрические аппараты комфортнее в эксплуатации, ведь за внутренним давлением следить не нужно: за этот вопрос отвечают внутренние регуляторы. Перед тем, как приступать к работе с электрическим автоклавом, вам будет необходимо просто выставить необходимые настройки и ждать результата.

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