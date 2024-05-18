Описание приготовления:
По желанию и в сметанный крем можно добавить какао-порошок, чтобы у вас получился полностью шоколадный торт. Украшайте десерт по своему вкусу: цветной присыпкой, шоколадной стружкой, свежей мятой, ягодами или фруктами. Подавайте к столу охлажденным.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквитный торт
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки (бисквит)
- Сахар 150 Грамм (бисквит)
- Мука 120 Грамм (бисквит)
- Соль 2 Щепотки (бисквит)
- Какао 2 Ст. ложки
- Сметана 500 Миллилитров (в крем)
- Сахар 100 Грамм
- Загуститель для сметаны 5 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)
Количество порций 6
Калорийность
361 ккал
Калорийность
4 г
Белки
23 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану для крема выбирайте любой жирности по своему вкусу.
Яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар и соль, взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену.
Всыпьте какао-порошок и разрыхлитель, аккуратно перемешайте и добавьте пшеничную муку. Вмешайте ее неторопливыми движениями, но не взбивайте!
Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее шоколадное бисквитное тесто. Разровняйте его поверхность. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте форму на средний уровень в технику на 35-40 минут.
Готовый бисквит извлеките и переверните в форме на бок, чтобы он остыл и не опал из-за разницы температур.
После чего форму удалите и остудите бисквит не менее 1 часа на холоде: в холодильнике, на балконе.
Сметану любой жирности выложите в миску или салатник и всыпьте в нее сахар, загуститель для сметаны.
Взбейте все венчиком в течение 3-4 минут. Крем сначала будет жидким, а со временем начнет загущаться.
Разрежьте бисквит на несколько коржей: два или три. На нижний корж выложите часть сметанного крема и равномерно распределите.
Накройте еще одним коржом и промажьте кремом. Обмажьте верх и бока торта кремом, отправьте его минимум на полчаса в холодильник.
Украсьте торт по своему вкусу и подайте его к столу, не забыв заварить ароматный чай, кофе или капучино.
Нарежьте десерт на части и позовите родных на семейное чаепитие. Приятного вам аппетита!