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Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

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Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Описание приготовления:

По желанию и в сметанный крем можно добавить какао-порошок, чтобы у вас получился полностью шоколадный торт. Украшайте десерт по своему вкусу: цветной присыпкой, шоколадной стружкой, свежей мятой, ягодами или фруктами. Подавайте к столу охлажденным.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквитный торт

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки (бисквит)
  • Сахар 150 Грамм (бисквит)
  • Мука 120 Грамм (бисквит)
  • Соль 2 Щепотки (бисквит)
  • Какао 2 Ст. ложки
  • Сметана 500 Миллилитров (в крем)
  • Сахар 100 Грамм
  • Загуститель для сметаны 5 Грамм
  • Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Количество порций 6

Калорийность

361 ккал

Калорийность

4 г

Белки

23 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки»

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану для крема выбирайте любой жирности по своему вкусу.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар и соль, взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Всыпьте какао-порошок и разрыхлитель, аккуратно перемешайте и добавьте пшеничную муку. Вмешайте ее неторопливыми движениями, но не взбивайте!

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее шоколадное бисквитное тесто. Разровняйте его поверхность. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте форму на средний уровень в технику на 35-40 минут.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Готовый бисквит извлеките и переверните в форме на бок, чтобы он остыл и не опал из-за разницы температур.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

После чего форму удалите и остудите бисквит не менее 1 часа на холоде: в холодильнике, на балконе.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Сметану любой жирности выложите в миску или салатник и всыпьте в нее сахар, загуститель для сметаны.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Взбейте все венчиком в течение 3-4 минут. Крем сначала будет жидким, а со временем начнет загущаться.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Разрежьте бисквит на несколько коржей: два или три. На нижний корж выложите часть сметанного крема и равномерно распределите.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Накройте еще одним коржом и промажьте кремом. Обмажьте верх и бока торта кремом, отправьте его минимум на полчаса в холодильник.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Украсьте торт по своему вкусу и подайте его к столу, не забыв заварить ароматный чай, кофе или капучино.

Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки

Нарежьте десерт на части и позовите родных на семейное чаепитие. Приятного вам аппетита!

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