Описание приготовления:

По желанию и в сметанный крем можно добавить какао-порошок, чтобы у вас получился полностью шоколадный торт. Украшайте десерт по своему вкусу: цветной присыпкой, шоколадной стружкой, свежей мятой, ягодами или фруктами. Подавайте к столу охлажденным.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквитный торт

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки (бисквит)

Сахар 150 Грамм (бисквит)

Мука 120 Грамм (бисквит)

Соль 2 Щепотки (бисквит)

Какао 2 Ст. ложки

Сметана 500 Миллилитров (в крем)

Сахар 100 Грамм

Загуститель для сметаны 5 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Количество порций 6

Калорийность

361 ккал

Калорийность

4 г

Белки

23 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный торт со сметанным кремом без пропитки»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану для крема выбирайте любой жирности по своему вкусу.

Яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар и соль, взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену.

Всыпьте какао-порошок и разрыхлитель, аккуратно перемешайте и добавьте пшеничную муку. Вмешайте ее неторопливыми движениями, но не взбивайте!

Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее шоколадное бисквитное тесто. Разровняйте его поверхность. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте форму на средний уровень в технику на 35-40 минут.

Готовый бисквит извлеките и переверните в форме на бок, чтобы он остыл и не опал из-за разницы температур.

После чего форму удалите и остудите бисквит не менее 1 часа на холоде: в холодильнике, на балконе.

Сметану любой жирности выложите в миску или салатник и всыпьте в нее сахар, загуститель для сметаны.

Взбейте все венчиком в течение 3-4 минут. Крем сначала будет жидким, а со временем начнет загущаться.

Разрежьте бисквит на несколько коржей: два или три. На нижний корж выложите часть сметанного крема и равномерно распределите.

Накройте еще одним коржом и промажьте кремом. Обмажьте верх и бока торта кремом, отправьте его минимум на полчаса в холодильник.

Украсьте торт по своему вкусу и подайте его к столу, не забыв заварить ароматный чай, кофе или капучино.

Нарежьте десерт на части и позовите родных на семейное чаепитие. Приятного вам аппетита!