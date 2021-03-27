Консультация гинеколога

Внематочная беременность: в чем опасность?

Почти каждая женщина ждет с огромной радостью своей беременности и каждой хочется познать эти счастливые минуты.

Но иногда радость омрачается печалью, когда внезапно врач говорит: «Извините, у вас АНОМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, мне очень жаль…». Но что же такое внематочная беременность? Ответить вам может врач с клиники klinikadovira.com.

Давайте попробуем разобраться в этом. Внематочная беременность – это беременность ненормальная и в реальности является страшной опасностью и угрозой для женщины. Это означает, что яйцеклетка оплодотворенная развивается не как положено в матке, а в трубках и иных полостях.

Конечно же, сама женщина определить ненормальную беременность не может. Ведь сам процесс, поначалу, проистекает вроде как нормально. Это задержка, изменение молочных желез, токсикоз. Для того чтобы распознать ВНЕМАТОЧНУЮ беременность необходимо встать на учет у гинеколога как можно раньше и пройти все необходимое обследование. Кто же входит в группу «риска». Ответ возможен таков: женщины от 34 до 43 лет. Внимание должны обратить на этот факт и женщины, которые страдали хламидийной инфекцией, микоплазмой. Также женщины, с врожденными аномалиями матки. Как все это происходит? После оплодотворения яйцеклетка не успевает вовремя попасть в матку, причиной может быть закупорка трубки, ведущей в матку. И яйцеклетка остается и прикрепляется к стенке того места, где оно находится. Но ведь плод не должен развиваться вне матки. И поэтому спустя некоторое время ей просто не хватает места для развития. В итоге стенка разрывается и начинается кровотечение, при котором женщина может просто погибнуть.

Поэтому обязательным условием предотвращения подобных аномалий необходимо встать на учет в ранние сроки.

При даже небольшом подозрении гинеколог назначает наблюдение в больнице. Ни в коем случае нельзя от этого отказываться – ведь от этого зависит ваша ЖИЗНЬ! Если удалось обнаружить аномалию рано, то существует способ не такой травматический для организма – ЛАПАРОСКОПИЯ. Разрезают небольшой участок на коже и путем введения инструмента производится операция, то есть просто напросто оплодотворенную яйцеклетку он отсасывает. Но если же произошел разрыв возможность удаления трубок становится больше.