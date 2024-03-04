Для этой пиццы покупаю только элитный сыр. Пицца «4 сыра»: невероятное сочетание вкуса

Любите ли вы пиццу? Это одно из самых продаваемых итальянских блюд в истории человечества. Однако, Италия обязана этому отнюдь не своим поварам. Дело в том, что пиццу возвели на пьедестал успеха американцы.
С того момента, как в Америке попробовали пиццу, прошло более 50 лет. Блюдо настолько понравилось местным предпринимателям, что вскоре по всем штатам появились пиццерии. Причем, пиццы были на любой вкус — с морепродуктами, фаршем, сырами, ананасами и прочими продуктами.
Итальянцам не особо нравится, что в Америки их традиционное блюдо так извратили. Но, сделать с этим что-либо трудно, поэтому пришлось смириться.
Приготовим самостоятельно пиццу 4 сыра.
Ингредиенты теста:
- Теплая вода — 300 г;
- Дрожжи сухие — 7 г;
- Мука — 500 г;
- Соль — 5 г;
- Масло оливковое — 20 г.
Ингредиенты для начинки:
- Масло оливковое — 15 г;
- Базилик — 3 г;
- Сыр Моцарелла — 300 г;
- Сыр Эмменталь — 300 г;
- Сыр Горгонзола — 150 г;
- Сыр Пармезан — 150 г.
Приготовление:
Высыпаем на стол муку, в середине делаем углубление, куда вливаем теплую воду и всыпаем дрожжи и соль. Рукой смешиваем компоненты в углублении, замешиваем тесто.
Вливаем к тесту растительное масло и продолжаем вымешивать. Делим тесто на 3 равные части и оставляем под целлофаном на час.
Моцареллу натираем на крупной терке, а пармезан на мелкой. Нарезаем небольшими кусочками горгонзолу и эмменталь.
Растягиваем колобок из теста в лепешку с тонким дном и бортиками. Предварительно посыпаем стол мукой. Аналогичную процедуру повторяем с остальными колобками.
Смазываем дно растительным маслом и посыпаем базиликом. Высыпаем на каждую пиццу сперва моцареллу, затем отщипываем небольшие кусочки горгонзолы и эмменталя. В заключении посыпаем пиццу пармезаном.
Выпекаем пиццу при 250 градусах 10-15 минут.
Получается невероятное сочетание сыров в пицце. Отличный вариант для людей, которым надоело постоянно заказывать пиццу в доставках.