Для этой пиццы покупаю только элитный сыр. Пицца «4 сыра»: невероятное сочетание вкуса

Любите ли вы пиццу? Это одно из самых продаваемых итальянских блюд в истории человечества. Однако, Италия обязана этому отнюдь не своим поварам. Дело в том, что пиццу возвели на пьедестал успеха американцы.

С того момента, как в Америке попробовали пиццу, прошло более 50 лет. Блюдо настолько понравилось местным предпринимателям, что вскоре по всем штатам появились пиццерии. Причем, пиццы были на любой вкус — с морепродуктами, фаршем, сырами, ананасами и прочими продуктами.

Итальянцам не особо нравится, что в Америки их традиционное блюдо так извратили. Но, сделать с этим что-либо трудно, поэтому пришлось смириться.

Приготовим самостоятельно пиццу 4 сыра.

Ингредиенты теста:

Теплая вода — 300 г;

Дрожжи сухие — 7 г;

Мука — 500 г;

Соль — 5 г;

Масло оливковое — 20 г.

Ингредиенты для начинки:

Масло оливковое — 15 г;

Базилик — 3 г;

Сыр Моцарелла — 300 г;

Сыр Эмменталь — 300 г;

Сыр Горгонзола — 150 г;

Сыр Пармезан — 150 г.

Приготовление:

Высыпаем на стол муку, в середине делаем углубление, куда вливаем теплую воду и всыпаем дрожжи и соль. Рукой смешиваем компоненты в углублении, замешиваем тесто.

Вливаем к тесту растительное масло и продолжаем вымешивать. Делим тесто на 3 равные части и оставляем под целлофаном на час.

Моцареллу натираем на крупной терке, а пармезан на мелкой. Нарезаем небольшими кусочками горгонзолу и эмменталь.

Растягиваем колобок из теста в лепешку с тонким дном и бортиками. Предварительно посыпаем стол мукой. Аналогичную процедуру повторяем с остальными колобками.

Смазываем дно растительным маслом и посыпаем базиликом. Высыпаем на каждую пиццу сперва моцареллу, затем отщипываем небольшие кусочки горгонзолы и эмменталя. В заключении посыпаем пиццу пармезаном.

Выпекаем пиццу при 250 градусах 10-15 минут.

Получается невероятное сочетание сыров в пицце. Отличный вариант для людей, которым надоело постоянно заказывать пиццу в доставках.