С начала 21 века Китай стал лидером производства и промышленного роста. Наверно сложно назвать ту страну, куда не поставляются товары китайского производства. Поэтому на рынке транспортных услуг доставка товара из Китая занимает значительное место. Не менее значительное места занимает доставка товаров из стан Юго-восточной Азии.

Последние годы Китай только наращивает производство и этой стране пророчат лидерство всей мировой промышленности. Многие мировые компании уже перенесли свое производство в Поднебесную. Поэтому товарооборот этой страны просто огромен и товары поступают во многие другие страны мира. Трудно найти более экспортно ориентированную страну, чем Китай.

Множество товаров из Поднебесной доставляется и в нашу страну, потому контейнерная доставка из Китая является наиболее популярной услугой множества транспортных компаний. Сотрудничать с этой страной становится все удобнее, так как существует множество портов, предназначенных именно для осуществления своевременной, удобной и эффективной доставки грузов. Там находится самое современно оборудование и логистический процесс организован довольно грамотно.

Китайское правительство уделяет огромное внимание на современное оснащение портов, улучшение инфраструктуры и транспорта. Из портов Шанхая, Даляня, Циндао, Гуанчжоу, а также Кореи, Индии, Японии, Вьетнама, Тайвань, Гонконг, Малайзии, Сингапура грузы различного назначения отправляются в разные страны мира. Контейнерные перевозки являются наиболее популярными востребованными. Доставка грузов происходит различными способами, морским транспортом, автомобильным транспортом или самолетами.

Те, кому необходимо доставить лишь не большую партию товара, не обязательно заполнять весь контейнер. Существует возможность заказывать сборные грузы из Китая. В этом случае груз поступит от заказчика на консолидационный склад, а затем загружается вместе с другими товарами в контейнер и доставляется принимающей стороне. Контейнеры могут перевозиться разными способами, которые будут наиболее выгодны на данный момент. Сборные грузы — наиболее легкий и дешевый способ перевезти небольшое количество товаров, не платя огромные суммы и за короткие срок.

Сегодня доставка товаров из Китая и из стран Юго-восточной Азии является довольно востребованной услугой, поэтому многие транспортные компании имеют выгодные предложения.