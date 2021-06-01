Коррекция зрения при помощи лазера — этапы проведения операции

Раньше зрение можно было корректировать исключительно при помощи очков или контактных линз, а также при помощи хирургического вмешательства. Современная медицина идет вперед семимильными шагами и сейчас появилось множество методик, которые позволяют в значительной степени улучшить зрение и, как следствие, качество жизни. Одной из таких методик является лазерная коррекция зрения, которая проводится в любой офтальмологической клинике.

Особенности и преимущества лазерной методики

Лазерная коррекция зрения завоевала признание во всем мире. Это отличная альтернатива хирургическому вмешательству. Процедура безболезненная, безопасная, не требующая особой подготовки. Ко всему прочему она имеет очень короткий послеоперационный период, то есть зрение восстанавливается очень быстро. Если хотите пройти лазерную коррекцию зрения, изначально нужно подыскать хорошую клинику, которая оснащена современным оборудованием. Лазерная коррекция — простая процедура, но она требует точности, соблюдения всех правил и профессионализма. Если интересует такая процедура, обратите внимание на клинику https://focuseyecenter.kz/. В этом офтальмологическом центре можно пройти лазерную коррекцию с предоставлением всех необходимых гарантий, здесь работают настоящие профессионалы, которые знают все тонкости и нюансы выполнения процедуры. Обращаясь сюда, вы можете быть уверены на все 100% в качестве итогового результата.

После лазерной коррекции зрение восстанавливается очень быстро — до тех показателей, которые были у человека в очках. Не стоит думать, что полученный результат задержится навсегда, к сожалению это не так. В любом случае и у любого человека с возрастом острота зрения снижается и к этому нужно быть готовым. Лазерная коррекция дает долгосрочный, но не вечный результат.

Если говорить о преимуществах такой процедуры, то из основных стоит выделить:

простота;

быстрота проведения;

быстрые результаты;

легкий восстановительный период;

операция не требует особой предварительной подготовки;

гарантия эффективности.

Еще один неоспоримый плюс — доступная цена операции. Лазерную коррекцию зрения может позволить себе каждый пациент.

Как проводится операция?

Лазерная коррекция проводится под местным наркозом. Для фиксации век врач устанавливает векорасширитель, после на роговицу воздействуют лазером. После операции не накладывается никаких швов, не проводится дополнительных манипуляций. В глаза просто закапывается специальный раствор. Пациента оставляют в клинике на один-два часа, после этого, если все в порядке, его отпускают домой.

Подготовки к операции не требуется, просто нужно выполнить несколько правил:

запрещено пользоваться парфюмированной водой;

запрещена декоративная косметика;

исключить любые глазные капли, если нет рекомендации врача.

После операции важно некоторое время носить солнцезащитные очки, так как ультрафиолетовые лучи могут быть вредными для глаз в этот период. Очень важно соблюдать стерильность, не тереть глаза руками. Также нельзя пользоваться декоративной косметикой некоторое время.

Уже после нескольких часов поле операции можно отметить первые положительные сдвиги в остроте зрения. Полное восстановление наступит уже через несколько дней — все зависит от состояния организма и изначального зрения.

Действительно, лазерная коррекция — отличный выход для многих, кто хочет восстановить зрение без хирургического вмешательства. Обратитесь к офтальмологу, проконсультируйтесь и получите шанс восстановить зрение, вернуть четкость и яркость красок в свою жизнь.