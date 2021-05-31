Кошки наши любимицы

Любители кошек согласятся, что кошки самые замечательные животные для содержания в домашних условиях. Породистых кошек заводят лишь небольшой процент любителей, так как породистыми считаются кошки со стандартами внешности характерными для определенной породы и при покупке вам предложат сертификат соответствия требованиям данной породы. Многие сегодняшние породы настолько древние, что история их появления уходит корнями в древние времена, как например египетская кошка. Имеются породы сформированные сформировавшиеся в изолированной популяции или полученные в результате длительной селекции. Некоторые породы кошек, это результат генетической мутации, такие как голые кошки. Другие же особенности появлялись и закреплялись в результате скрещивания парод. Например, вислоухая шотландская – особенные уши, девон-рекс, это кудрявая шерсть. Любая порода имеет свои особенности характера и внешнего вида, но все они нуждаются в полноценном видовом кормлении, корм для кошек, разработанный для различных любимцев с учетом их требований и особенностей, помогает вырастить здоровую кошку.

Породы кошек отличаются не только по внешнему облику, но и по особенностям их характера. В среде любителей кошек признанными спокойными и уравновешенными породами считаются – сибирская кошка, русская голубая, норвежская лесная, керл и бурмилла. Они миролюбивы, терпеливы и прекрасно ладят с детьми.

Сибирская красавица, физически крепкая компактная и спокойная кошка для дома. Кошка неповторима с выраженной индивидуальностью, ласковая и добрая, не притязательная и не навязчивая, кошка не требует особого ухода, здоровье всегда крепкое, физическая форма отличная. Легко встраивается в ритм семьи, в которой проживает, уравновешенный характер помогает стать любимицей всей семьи.

Активные и общительные, неугомонные в игре это канадский сфинкс, сиамы, немецкий рекс, ориенталы, бенгалы. Они нуждаются во внимании, подтверждении своей необходимости и важности, любят играть и бегать.

Бенгальская кошка полностью исскуственно выведенная порода. Их особенностью является наличие пятен на шкурке как у леопарда. Порода с дикой искринкой и поэтому они очень энергичные и игривые а также бывают агрессивны, если ее разозлить она может очень сильно повредить искусав и поцарапав обидчика.

Самые гордые и независимые кошачьи особы, которые отстаивают и отвоёвывают свою территорию были выведены из диких парод и эта кровь не дает им покоя. Эти породы – мейн-кун, курильская кошка, британская, персидская, бобтейл.

Мейн-кун история породы распространяется из севера Америки (штата Мейн), приставка кун, означает енот так как пушистый хвост кошки напоминает хвост енота. Это крупные мускулистые кошки, их длинная шерсть не требует ежедневного расчесывания, на кончиках ушей этих кошек имеются кисточки. Характеризует этих славных созданий благородство, сила характера, они самостоятельны и независимы, но спокойны и сдержаны, проводят много времени в активных играх и обожают прогулки.

Источник: https://dastarkhan24.kz/