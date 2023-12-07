Голубцы необыкновенные. Вкусное горячее на Новый год с яркой заправкой

Голубцы — весьма необычное блюдо, хотя на первый взгляд весьма простое и понятное. Голубцы являются национальным блюдом многих стран. Особенно трепетно к рецептам голубцов относятся в Западной Азии и на Кавказе. Однако, и для жителей Восточной Европы голубцы важное блюдо в истории и культуре.
Голубцы распространились далеко за пределы Западной Азии и Европы. В Китае есть похожее блюдо. Но, вместо мяса в капустные листья заворачивают грибы шиитаке, тофу и морепродукты. Скандинавские голубцы имеют наполнение из свинины и картофеля. Подаются скандинавские голубцы с брусничным вареньем.
Расскажем как готовить классический вариант голубцов.
Ингредиенты для голубцов:
- пекинская капуста – 1 шт.;
- картофель – 750 г;
- растительное масло – 50 мл;
- лавровый лист — 3 шт.;
- фарш – 500 г;
- рис сырой – 50 г;
- лук репчатый – 100 г;
- соль — ½ ч.л.
Ингредиенты для соуса:
- сладкий перец – 100 г;
- морковь – 200 г;
- лук репчатый – 250 г;
- пекинская капуста – 100 г;
- томатная паста – 40 г;
- сливочное масло – 30 г;
- сметана – 80 г;
- вода кипяченая – 1000 мл;
- соль – щепотка;
- растительное масло – 50 мл.
Приготовление голубцов:
Отвариваем промытый рис до полуготовности примерно 5 минут. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Выкладываем в миску к фаршу рис и лук, солим и перемешиваем.
Делим капусту на листья и сердцевину. Листья слегка обминаем, а сердцевину шинкуем. ½ часть нашинкованной капусты отправляем к фаршу, смешиваем.
Листья заливаем кипятком на минуту, затем достаем из воды. Срезаем с каждого листа толстое основание, делим листья вдоль пополам.
Выкладываем начинку в половинки листьев, заворачиваем внутрь, края листьев загибаем внутрь.
Очищаем картофель, нарезаем не особо крупными кубиками.
Обжариваем картошку в сковороде на растительном масле, а затем кладем в жаровню. Далее до золотистого цвета обжариваем голубцы.
Для соуса очищаем от внутренностей перцы, нарезаем соломкой. Натираем на крупной терке морковь, режем мелко репчатый лук.
Кладем голубцы на слой из картошки.
В сковороде отдельно обжариваем лук, морковь и перец. Добавляем к обжаренным овощам пекинскую нашинкованную капусту, солим. Перемешиваем обжаренные овощи, выкладываем к ним томатную пасту и сливочное масло.
Смешиваем все компоненты, а затем измельчаем до состояния пюре погружным блендером.
Соединяем пюре со сметаной, разбавляем густоту водой.
Вливаем в жаровню к голубцам полученный соус.
Накрываем жаровню крышкой, доводим до закипания. Кладем в соус лавровый лист, закрываем крышкой и на медленном огне готовим голубцы 30 минут.
Получаются нежные сочные голубцы в пекинской капусте. Такие голубцы не будут разворачиваться в процессе готовки, сохранят красивый внешний вид.