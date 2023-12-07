Голубцы необыкновенные. Вкусное горячее на Новый год с яркой заправкой

Голубцы — весьма необычное блюдо, хотя на первый взгляд весьма простое и понятное. Голубцы являются национальным блюдом многих стран. Особенно трепетно к рецептам голубцов относятся в Западной Азии и на Кавказе. Однако, и для жителей Восточной Европы голубцы важное блюдо в истории и культуре.

Голубцы распространились далеко за пределы Западной Азии и Европы. В Китае есть похожее блюдо. Но, вместо мяса в капустные листья заворачивают грибы шиитаке, тофу и морепродукты. Скандинавские голубцы имеют наполнение из свинины и картофеля. Подаются скандинавские голубцы с брусничным вареньем.

Расскажем как готовить классический вариант голубцов.

Ингредиенты для голубцов:

пекинская капуста – 1 шт.;

картофель – 750 г;

растительное масло – 50 мл;

лавровый лист — 3 шт.;

фарш – 500 г;

рис сырой – 50 г;

лук репчатый – 100 г;

соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для соуса:

сладкий перец – 100 г;

морковь – 200 г;

лук репчатый – 250 г;

пекинская капуста – 100 г;

томатная паста – 40 г;

сливочное масло – 30 г;

сметана – 80 г;

вода кипяченая – 1000 мл;

соль – щепотка;

растительное масло – 50 мл.

Приготовление голубцов:

Отвариваем промытый рис до полуготовности примерно 5 минут. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Выкладываем в миску к фаршу рис и лук, солим и перемешиваем.

Делим капусту на листья и сердцевину. Листья слегка обминаем, а сердцевину шинкуем. ½ часть нашинкованной капусты отправляем к фаршу, смешиваем.

Листья заливаем кипятком на минуту, затем достаем из воды. Срезаем с каждого листа толстое основание, делим листья вдоль пополам.

Выкладываем начинку в половинки листьев, заворачиваем внутрь, края листьев загибаем внутрь.

Очищаем картофель, нарезаем не особо крупными кубиками.

Обжариваем картошку в сковороде на растительном масле, а затем кладем в жаровню. Далее до золотистого цвета обжариваем голубцы.

Для соуса очищаем от внутренностей перцы, нарезаем соломкой. Натираем на крупной терке морковь, режем мелко репчатый лук.

Кладем голубцы на слой из картошки.

В сковороде отдельно обжариваем лук, морковь и перец. Добавляем к обжаренным овощам пекинскую нашинкованную капусту, солим. Перемешиваем обжаренные овощи, выкладываем к ним томатную пасту и сливочное масло.

Смешиваем все компоненты, а затем измельчаем до состояния пюре погружным блендером.

Соединяем пюре со сметаной, разбавляем густоту водой.

Вливаем в жаровню к голубцам полученный соус.

Накрываем жаровню крышкой, доводим до закипания. Кладем в соус лавровый лист, закрываем крышкой и на медленном огне готовим голубцы 30 минут.

Получаются нежные сочные голубцы в пекинской капусте. Такие голубцы не будут разворачиваться в процессе готовки, сохранят красивый внешний вид.