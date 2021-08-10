Косметика для волос Barex Italiana

Красивые длинные волосы – мечта многих женщин. Если природа не наградила вас таким богатством, не спешите расстраиваться, так как в наше время отрастить густые шикарные волосы до плеч или даже до пояса совсем несложно. Для этого вы можете регулярно делать специальный массаж головы, который улучшает кровообращение, можете пользоваться косметическими средствами от компании Barex Italiana, домашними масками из горчицы для роста волос и т п. Но в этой публикации мы поговорим про никотиновую кислоту для роста волос и расскажем вам о том, как ее нужно правильно использовать.

Никотиновая кислота (витамин PP) – эффективное лекарственное средство, которое расширяет сосуды и стимулирует прилив крови к волосяным луковицам.

В медицинских целях рекомендуется включать в рацион питания продукты, в которых содержится никотиновая кислота. Витамин PP способен улучшить рост и внешний вид волос, а также предотвратить преждевременную седину. Но не стоит злоупотреблять этими продуктами, так как дефицит витамина PP в организме человека наблюдается очень редко. Дневная норма этого витамина у женщин 13 миллиграмм, а у мужчин 15 миллиграмм. Такие продукты, как яйца, говядина, свинина, рыба, картофель, хлеб целиком и полностью обеспечат организм этим витамином. Поэтому, чтобы ускорить рост волос девушки используют специальные никотиновые маски.

Как использовать никотиновые маски

Залейте сухари кипятком и настаивайте их в течение 30 минут. Спустя указанное время процедите отвар и пропитайте им волосы. После того как волосы высохнут, расчешите их мелкой расческой. Отметим, что будет намного лучше, если волосы высохнут естественным путем. Влейте в небольшую емкость по четверти стакана теплой воды и коньяка (или водки). Затем добавьте яичный желток, перемешайте все компоненты и вотрите полученную маску в корни волос. Смывайте ее теплой водой. Некоторые девушки для роста волос используют никотиновую кислоту, которая содержится в ампулах по одному миллиграмму 1% раствора. Содержимое одной или двух ампул набирают в шприц, наносят средство на голову и аккуратно растирают кончиками пальцев. Специалисты рекомендуют проделывать эту процедуру в течение одного месяца. Спустя три месяца процедуру разрешается повторить вновь. Ампулы для волос италия продаются в аптеке и в магазине. Также можно просто вылить вещество из ампул в стеклянную емкость, разделить свои волосы на проборы, погрузить кончики пальцев в вещество и смочить кожу головы. Этот препарат хорошо распространяется по всем покровам и кровяным сосудам головы. Желательно перед нанесением средства вымыть голову, чтобы сальные выделения и пыль не мешали витаминной продукции проникать в кожу.

Важно знать

Если на коже появилась сыпь, зуд, жжение, тогда необходимо отказаться от выполняемой процедуры.

Средство имеет специфический запах, но он довольно быстро выветривается, поэтому волноваться о том, что запах останется на волосах не стоит.

Никотиновая кислота не только стимулирует рост волос, но и придает им блеск.

В заключение

Выберите наиболее подходящий для вас метод и начинайте его использовать. Помните, что длинные и густые волосы украсят женщину лучше даже самых дорогих драгоценностей! Спасибо вам за внимание.