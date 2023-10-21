Описание приготовления:
Вкусное рыбное блюдо, которое вы сможете с легкостью приготовить в домашних условиях, при наличии свежей щеки. Вместо сливок допустимо использовать молоко жирностью 3,2%, сметану. Подавайте рыбное блюдо к столу горячим.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Щука 1 Килограмм
- Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)
- Лук 1-2 Штук
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
142 ккал
Калорийность
4 г
Белки
9 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сливочная щука»
Подготовьте ингредиенты. Щуку очистите от чешуи и внутренностей, срежьте голову, хвост и плавники. Тщательно промойте тушку в воде внутри и снаружи.
Нарежьте тушку на порционные кусочки.
Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте в нем кусочки рыбы по 3-5 минут с каждой стороны.
Затем очистите лук от кожуры и промойте в воде, нарежьте мелким кубиком. Добавьте к рыбе и обжарьте 3-5 минут.
Влейте сливки и доведите их до кипения. Затем нагрев убавьте до минимума.
Посолите и поперчите блюдо, спрессуйте в соус очищенные зубчики чеснока и потушите все примерно 3-5 минут.
Выложите сливочную щуку в глубокую тарелку, блюдо и полейте приготовленным соусом. Подайте к столу горячей.