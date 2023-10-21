Описание приготовления:

Вкусное рыбное блюдо, которое вы сможете с легкостью приготовить в домашних условиях, при наличии свежей щеки. Вместо сливок допустимо использовать молоко жирностью 3,2%, сметану. Подавайте рыбное блюдо к столу горячим.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Щука 1 Килограмм

Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)

Лук 1-2 Штук

Чеснок 2-3 Зубчиков

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

4 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочная щука»

Подготовьте ингредиенты. Щуку очистите от чешуи и внутренностей, срежьте голову, хвост и плавники. Тщательно промойте тушку в воде внутри и снаружи.

Нарежьте тушку на порционные кусочки.

Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте в нем кусочки рыбы по 3-5 минут с каждой стороны.

Затем очистите лук от кожуры и промойте в воде, нарежьте мелким кубиком. Добавьте к рыбе и обжарьте 3-5 минут.

Влейте сливки и доведите их до кипения. Затем нагрев убавьте до минимума.

Посолите и поперчите блюдо, спрессуйте в соус очищенные зубчики чеснока и потушите все примерно 3-5 минут.

Выложите сливочную щуку в глубокую тарелку, блюдо и полейте приготовленным соусом. Подайте к столу горячей.