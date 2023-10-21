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Сливочная щука

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Сливочная щука

Описание приготовления:

Вкусное рыбное блюдо, которое вы сможете с легкостью приготовить в домашних условиях, при наличии свежей щеки. Вместо сливок допустимо использовать молоко жирностью 3,2%, сметану. Подавайте рыбное блюдо к столу горячим.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Щука 1 Килограмм
  • Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)
  • Лук 1-2 Штук
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Соль 3 Щепотки
  • Перец черный молотый 2 Щепотки
  • Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

4 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочная щука»

Сливочная щука

Подготовьте ингредиенты. Щуку очистите от чешуи и внутренностей, срежьте голову, хвост и плавники. Тщательно промойте тушку в воде внутри и снаружи.

Сливочная щука

Нарежьте тушку на порционные кусочки.

Сливочная щука

Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте в нем кусочки рыбы по 3-5 минут с каждой стороны.

Сливочная щука

Затем очистите лук от кожуры и промойте в воде, нарежьте мелким кубиком. Добавьте к рыбе и обжарьте 3-5 минут.

Сливочная щука

Влейте сливки и доведите их до кипения. Затем нагрев убавьте до минимума.

Сливочная щука

Посолите и поперчите блюдо, спрессуйте в соус очищенные зубчики чеснока и потушите все примерно 3-5 минут.

Сливочная щука

Выложите сливочную щуку в глубокую тарелку, блюдо и полейте приготовленным соусом. Подайте к столу горячей.

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