Как не приобрести поддельную косметику?

Большой спрос на различные косметические средства приводит к тому, что две трети женщин уже покупали поддельную косметику. И хорошо, если обошлось без последствий, но, к сожалению, так бывает не всегда. Самый простой способ избежать встреч с мошенниками приобретать косметику в проверенных салонах или предпочтительно одой марки.

В таком случае можно быть уверенной в том, что вы гарантировано пользуетесь качественным продуктом от производителя. Но такие изделия не всегда приобретаются самостоятельно, их могут привезти под заказ знакомые или подарить по случаю какого-то торжества. Чтобы не рисковать собственным здоровьем и внешней красотой, проведите с попавшим в ваши руки средством несколько экспериментов. Косметика Schoen Berg сегодня пользуется большой популярностью. Lara Schön EU на территории Украины и России представлена ТМ Schön Berg by Lara Schön. Это продукция по оригинальным рецептурам с использованием лучших ингредиентов.

В первую очередь, внимательно изучите коробку: если возникли сомнения, то сразу же отправляйте подарок ли покупку в мусорное ведро. Затем вскройте флакон или пузырек и осмотрите консистенцию косметического средства. Кремы должны быть однородными, духи не должны иметь какого-то видимого осадка и разных тонов в окраске. Опять же сомнения? Не экспериментируйте дальше. После вчитайтесь в состав продукции, в котором не должно быть вредных веществ.

Кстати, сегодня в косметике используется 70 тысяч различных ингредиентов, и только три тысячи из них признаны безвредными для человека. Но есть и особо опасные (также часто встречаемые в косметических средствах низкого качества). Это краситель на основе каменноугольной смолы, формальдегид и дибутилфталат. Если же вы выяснили, что внешнему виду как коробки, так и самого изделия можно доверять, то не спешите им смело пользоваться. Для начала нанесите немного средства на внутреннюю сторону предплечья, где у вас самая нежная кожа. Через час проанализируйте состояние этого участка: при возникновении на нем признаков раздражения вы уже знаете, что делать с вашей продукцией.