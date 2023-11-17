Холодец по-деревенски: рецепт со свининой

От вкусного домашнего холодца никто не может отказаться. Ну и как это сделать, когда перед тобой столь аппетитное мясное блюдо? Если же подать к столу не классический вариант, а холодец по-деревенски, его сметут со скоростью света. Ведь, в отличие от традиционного блюда, здесь сплошное мясо.

Рецепту такого холодца очень много лет. И за этот период он себя сумел зарекомендовать как нельзя лучше. А по-другому и быть не могло, так как в этом холодце большое количество свинины, а еще он обладает восхитительным ароматом. Объедение!

Как приготовить удачный холодец по-деревенски

Желе выходит нежным и прозрачным. Если во время варки не закрывать кастрюлю с мясом плотно крышкой, бульон не потемнеет и не станет мутным. Варите холодец на самом слабом огне, снимайте пенку, тогда блюдо будет прозрачным, как слеза.

Ингредиенты

Свиная голяшка1 кг Свиная ножка3 шт. Вода2,5 л Чеснок2 зуб. Лавровый лист2 шт. Соль1 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Помещаем рульку и ножки в большую емкость. Заливаем их кипящей водой. Оставляем на 30 минут. После очищаем мясо, скребя его ножом.Выкладываем свинину в кастрюлю. Заливаем ее водой. После закипания ждем 7 минут. Затем сливаем жидкость. Заливаем мясо новой водой так, чтобы она полностью его покрыла. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Убираем пенку, используя ложку. Убавляем огонь до самого минимального.Варим мясо в течение 3–4 часов под слегка неприкрытой крышкой. Потом добавляем соль и лавровые листья. Варим свинину еще 1 час. Выключаем огонь. Даем мясу немного остыть. Затем убираем все косточки. Разделяем мясо на небольшие кусочки. Помещаем в миску. Заливаем свинину большей частью бульона.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к оставшемуся в кастрюле бульону. Кипятим его. Затем вливаем бульон с чесноком к мясу. При потребности добавляем еще соль и черный молотый перец. Перемешиваем всё. Разливаем холодец по мискам. Отправляем его в холодильник до полного застывания.

Затем необходимо лишь будет снять с холодца застывший жир на его поверхности при помощи ложки. Разрезаем его на квадратики и презентуем блюдо родным. Убедитесь, что на столе есть хрен и горчица — лучшие варианты дополнения для холодца по-деревенски.