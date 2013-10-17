Красивые и здоровые зубы. Стоматология в Германии

от -

Удаление зуба – наиболее часто проводимая стоматологами процедура. Однако, делается такая операция только в тогда, если все иные способы лечения больше невозможны. Перед тем, как удалить зуб, стоматолог производит внимательный осмотр полости рта. Результаты так же зависят от рентгена, сохранности зубного корня, внутренних его составляющих и ткани кости.

Когда нельзя обойтись без операции по удалению зуба?

нельзя сохранить поврежденный зуб;

зубы повреждают полость рта, мешают нормальной артикуляции речи или приёму пищи;

повреждение корневой части зуба;

воспаление челюсти;

загноение коренных зубных каналов;

если зуб мешает протезированию.

Стоит помнить о том, что не стоит удалять зубы людям с гемофилией, при болезнях сердца, при наличии различных инфекций и в том случае, если у пациента имеются психические нарушения.

Способы удаления зубов зависят прежде всего от их общего состояния. Врач чаще всего применяет два основных способа удаления зубов. Первый способ проводится при помощи обезболивания и длится очень недолго. Второй способ уже требует хирургии, и применяется тогда, когда доступ к зубу затруднен, закрыт тканями десны. Стоматолог вскрывает часть десны, удаляя при этом верхнюю часть костной ткани перед собственно зубом. С помощью хирургических принадлежностей зуб делится на части для более легкого его удаления. Эта операция может длится от получаса до нескольких часов, в зависимости от сложности действий.

Цены на такую операцию разнятся в зависимости от региона. Например, удаление зуба цена в Германии, более детально вам расскажет источник dr-pink.ru. В некоторых стоматологических клиниках цены весьма демократичны. Подобную операцию сможет позволить себе любой человек, ведь это необходимая для комфортной жизни операция. Без здоровых зубов невозможно жить полноценной жизнью.

Помните о том, что квалифицированный врач всегда производит следующие необходимые действия по извлечению зуба:

обезболивание при помощи местной анестезии;

отделение ткани десны от зуба с помощью специализированных инструментов;

расшатывание зуба;

извлечение зуба из полости.

Иногда после операции по удалению зуба производят обработку полости при помощи медикаментов, делают наложение швов. После операции внимательно прислушайтесь к стоматологу и ко всем его рекомендациям, строго соблюдайте их. В течение двух-трёх часов после операции нельзя чистить зубы, принимать пищу, курить сигареты. В том случае, если появилась отечность, неприятный запах, а также воспаление или кровотечение – следует немедленно повторно обратится к стоматологу.