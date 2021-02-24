Безопасное выполнение малярных работ

Окраска должна быть безопасным на всех технологических стадиях. Именно поэтому важно знать, какие требования нужно соблюдать, выполняя малярные работы, а что делать запрещено. Приобрести качественные краски и лакокрасочные материалы для ремонта и стройки вы можете на сайте farba-service.com.

На строительстве малярные работы выполняют как вручную, так и механизировано. По механизированного способа пользуются пневматическим аппаратом (пульверизатором), давление в котором создает компрессор. Порядок проведения малярных работ на объектах строительства определяет проектно-технологическая документация (например технологическая карта). Окраска должна быть безопасным на всех технологических стадиях: подготовка поверхности изделия под покраску и удаления продуктов коррозии, старого покрытия, обезжиривания; нанесения лакокрасочных материалов; приготовления, хранения, транспортировки рабочих веществ и мытья и очистки тары и других средств производства; сушки лакокрасочных покрытий.

Выполняя малярные работы, придерживайтесь следующих требований безопасности: