Безопасное выполнение малярных работ
Окраска должна быть безопасным на всех технологических стадиях. Именно поэтому важно знать, какие требования нужно соблюдать, выполняя малярные работы, а что делать запрещено. Приобрести качественные краски и лакокрасочные материалы для ремонта и стройки вы можете на сайте farba-service.com.
На строительстве малярные работы выполняют как вручную, так и механизировано. По механизированного способа пользуются пневматическим аппаратом (пульверизатором), давление в котором создает компрессор. Порядок проведения малярных работ на объектах строительства определяет проектно-технологическая документация (например технологическая карта). Окраска должна быть безопасным на всех технологических стадиях: подготовка поверхности изделия под покраску и удаления продуктов коррозии, старого покрытия, обезжиривания; нанесения лакокрасочных материалов; приготовления, хранения, транспортировки рабочих веществ и мытья и очистки тары и других средств производства; сушки лакокрасочных покрытий.
Выполняя малярные работы, придерживайтесь следующих требований безопасности:
- обеспечивайте бесперебойную работу приточно-вытяжной вентиляции в местах, где изготавливают лакокрасочные материалы;
- используйте нормативные средства индивидуальной защиты (спецодежда, респиратор, защитные очки и перчатки);
- наносите лакокрасочные материалы предназначенными для этого средствами производства;
- заполняйте тару лакокрасочными материалами не более чем на 3/4 емкости;
- допускайте опрокидывания тары с лакокрасочными материалами;
- сохраняйте лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменную потребность;
- закрывайте во время перерывов в работе тару для лакокрасочных материалов предназначенными для этого плотными крышками;
- не оставляйте использованную тару из-под красящих материалов в производственных помещениях; убирайте по мере использования освобожденной из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару с рабочего места в складское помещение (кладовую).