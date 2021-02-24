Краски и лакокрасочные материалы

По
Евгений
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Краски и лакокрасочные материалы

Безопасное выполнение малярных работ

Окраска должна быть безопасным на всех технологических стадиях. Именно поэтому важно знать, какие требования нужно соблюдать, выполняя малярные работы, а что делать запрещено. Приобрести качественные краски и лакокрасочные материалы для ремонта и стройки вы можете на сайте farba-service.com.

На строительстве малярные работы выполняют как вручную, так и механизировано. По механизированного способа пользуются пневматическим аппаратом (пульверизатором), давление в котором создает компрессор. Порядок проведения малярных работ на объектах строительства определяет проектно-технологическая документация (например технологическая карта). Окраска должна быть безопасным на всех технологических стадиях: подготовка поверхности изделия под покраску и удаления продуктов коррозии, старого покрытия, обезжиривания; нанесения лакокрасочных материалов; приготовления, хранения, транспортировки рабочих веществ и мытья и очистки тары и других средств производства; сушки лакокрасочных покрытий.

Выполняя малярные работы, придерживайтесь следующих требований безопасности:

  • обеспечивайте бесперебойную работу приточно-вытяжной вентиляции в местах, где изготавливают лакокрасочные материалы;
  • используйте нормативные средства индивидуальной защиты (спецодежда, респиратор, защитные очки и перчатки);
  • наносите лакокрасочные материалы предназначенными для этого средствами производства;
  • заполняйте тару лакокрасочными материалами не более чем на 3/4 емкости;
  • допускайте опрокидывания тары с лакокрасочными материалами;
  • сохраняйте лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменную потребность;
  • закрывайте во время перерывов в работе тару для лакокрасочных материалов предназначенными для этого плотными крышками;
  • не оставляйте использованную тару из-под красящих материалов в производственных помещениях; убирайте по мере использования освобожденной из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару с рабочего места в складское помещение (кладовую).

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