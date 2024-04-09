Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить марокканский салат из перца с апельсинами. Чтобы сделать салат более красочным, можно использовать болгарские перцы разного цвета и сицилийский апельсин красного цвета. Микс из зелени можно заменить на свежий шпинат или рукколу. Такой салат хорошо подавать к мясным блюдам в качестве гарнира.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Фрукты / Апельсин Блюдо: Салаты География кухни: Африканская / Марокканская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Болгарский перец 2 Штуки

Апельсин 1 Штука (крупный)

Оливки без косточки 50 Грамм (на гриле)

Красный лук 1/2 Штуки

Лимон 1/2 Штуки

Масло оливковое 20 Миллилитров

Паприка молотая красная 1/2 Чайных ложки

Зира молотая 1/3 Чайных ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Салатный микс 70 Грамм (айсберг, романо, фриссе, кейл и мангольд)

Количество порций 2

Калорийность

98 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Марокканский салат из перца с апельсинами»

Подготовьте все ингредиенты.

Болгарский перец запекайте в разогретой до 220 градусов духовке примерно 35-40 минут, пока кожица не станет черной. Периодически поворачивайте перец, чтобы он равномерно пропекся.

Затем выложите перец в глубокую миску, накройте тарелкой и оставьте пропариться на 10-12 минут. После очистите от кожицы, семян и хвостика. Нарежьте полосками.

Красный лук порежьте полукольцами, а оливки разрежьте пополам.

Апельсин очистите от кожуры, затем разделите на дольки и каждую очистите от пленок и белой части.

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком и всеми специями.

Соедините подготовленные ингредиенты, добавьте микс из зелени и заправьте салат. Аккуратно перемешайте и подавайте.

Марокканский салат из перца с апельсинами готов, приятного вам аппетита!