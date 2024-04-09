Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить марокканский салат из перца с апельсинами. Чтобы сделать салат более красочным, можно использовать болгарские перцы разного цвета и сицилийский апельсин красного цвета. Микс из зелени можно заменить на свежий шпинат или рукколу. Такой салат хорошо подавать к мясным блюдам в качестве гарнира.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Фрукты / Апельсин Блюдо: Салаты География кухни: Африканская / Марокканская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Болгарский перец 2 Штуки
- Апельсин 1 Штука (крупный)
- Оливки без косточки 50 Грамм (на гриле)
- Красный лук 1/2 Штуки
- Лимон 1/2 Штуки
- Масло оливковое 20 Миллилитров
- Паприка молотая красная 1/2 Чайных ложки
- Зира молотая 1/3 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Салатный микс 70 Грамм (айсберг, романо, фриссе, кейл и мангольд)
Количество порций 2
Калорийность
98 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Марокканский салат из перца с апельсинами»
Подготовьте все ингредиенты.
Болгарский перец запекайте в разогретой до 220 градусов духовке примерно 35-40 минут, пока кожица не станет черной. Периодически поворачивайте перец, чтобы он равномерно пропекся.
Затем выложите перец в глубокую миску, накройте тарелкой и оставьте пропариться на 10-12 минут. После очистите от кожицы, семян и хвостика. Нарежьте полосками.
Красный лук порежьте полукольцами, а оливки разрежьте пополам.
Апельсин очистите от кожуры, затем разделите на дольки и каждую очистите от пленок и белой части.
Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком и всеми специями.
Соедините подготовленные ингредиенты, добавьте микс из зелени и заправьте салат. Аккуратно перемешайте и подавайте.
Марокканский салат из перца с апельсинами готов, приятного вам аппетита!